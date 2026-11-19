Taglio del nastro sabato: la giornata sarà accompagnata dalle letture poetiche di Adriana Sanna e dalle musiche del violoncellista Arion Daci

Sabato (21 novembre) alle 10,30 al Castello Porta San Donato sulle Mura, si inaugura in occasione della Giornata nazionale dell’albero, la mostra personale di Paola Gavia dal titolo L’albero maestro.

Dopo il saluto dell’amministrazione comunale di Lucca, Gavia accoglierà i visitatori che saranno invitati a fare un vero e proprio viaggio immersivo. Ammirando quello che la nota artista considera non solo il suo ciclo pittorico ma “il mio bosco fatato nell’abitato cerchio delle Mura di Lucca”.

La giornata sarà accompagnata dalle letture poetiche di Adriana Sanna e dalle musiche del violoncellista Arion Daci. La mostra rimarrà aperta nei giorni 20-22 novembre in orario 10-16. Ingresso libero. Paola Pasqualetti in arte Gavia è originaria di Pisa. La pittrice ha iniziato a dipingere da bambina. Da quel tempo ad oggi ha conservato l’entusiasmo di fronte al colore, alla tavolozza e alla tela bianca. Da diverso tempo studia il simbolismo dei colori e dai primi anni Novanta ha esposto in tante mostre in Italia ed all’estero.

L’Orto botanico di Lucca celebra questa importante ricorrenza proponendo al pubblico attività per adulti e per bambini. Il programma prevede sabato 21 novembre alle 11 una visita guidata per adulti e famiglie “L’autunno fra gli alberi dell’orto botanico”, in collaborazione con Adipa. La partecipazione alla visita guidata non prevede costi aggiuntivi al biglietto di ingresso dell’Orto botanico. Alle 14,30 un laboratorio per bambini e bambine da 6 a 10 anni “Seminare i grandi alberi”, in collaborazione con Adipa. I partecipanti esploreranno l’Orto botanico alla scoperta dei piccoli semi dei grandi alberi e sperimenteranno un laboratorio di semina con un seme molto speciale. Le attività si svolgeranno sia all’aperto che al chiuso. In caso di pioggia completamente negli spazi interni dell’Orto botanico (serre). Il laboratorio è a numero chiuso (max 15 partecipanti), è necessaria l’iscrizione.