L'evento|
In casermetta San Martino sulle tracce dei mercanti lucchesi di inizio 1600 per scoprire i kris
L’evento di sabato (21 novembre) alle 17 è a cura di Valeria Russo, giornalista e già guida del museo nazionale di Giacarta
Sulle tracce dei mercanti lucchesi di inizio 1600 per scoprire i kris, i pugnali tradizionali indonesiani.
È questo il tema del seminario Kris: tra arma e mito, organizzato dall’Historica Lucense sabato (21 novembre), a partire dalle 17 in casermetta San Marino, lungo le mura urbane di Lucca. L’incontro è a cura di Valeria Russo, giornalista e già guida del museo nazionale di Giacarta – Indonesia. L’evento è a ingresso libero.
“Prosegue il viaggio dell’Historica Lucense in Asia – afferma Mario Parensi, presidente dell’associazione – Dopo aver ospitato lo scorso anno un seminario sulle connessioni tra Lucca e l’antico Giappone, questa volta seguiremo le grandi famiglie dei mercanti lucchesi per scoprire l’Indonesia”.
“Il legame tra kris e Indonesia è indissolubile, profondamente ancorato alle tradizioni, ai miti e alla storia dell’arcipelago indonesiano – spiega Valeria Russo – il kris infatti non è solo un’arma, ancora usata oggi in sport asiatici come il pencak silat, ma ha anche un importante valore culturale e spirituale”.
All’interno del seminario si scoprirà come le famiglie lucchesi siano giunte a Batavia, l’antica Giacarta, e come qui siano venute in contatto con gli aspetti tradizionali della cultura locale come per esempio i kris. Attraverso l’aiuto di immagini e foto storiche si cercherà di capire che cos’è un kris a livello artistico e il suo valore a livello culturale e tradizionale. Si scopriranno miti e leggende legate per esempio alla nascita dell’antico regno Singosari che poi diede i natali all’impero Majapahit, vera età dell’oro per i kris; si vedrà anche come alcuni kris siano passati alla storia per il suolo che ebbero nella nascita dello stato Indonesiano come ad esempio il kris dell’eroe nazionale Diponegoro, recentemente tornato in patria dopo una lunga permanenza in Olanda.