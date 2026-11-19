Sulle tracce dei mercanti lucchesi di inizio 1600 per scoprire i kris, i pugnali tradizionali indonesiani.

È questo il tema del seminario Kris: tra arma e mito, organizzato dall’Historica Lucense sabato (21 novembre), a partire dalle 17 in casermetta San Marino, lungo le mura urbane di Lucca. L’incontro è a cura di Valeria Russo, giornalista e già guida del museo nazionale di Giacarta – Indonesia. L’evento è a ingresso libero.

“Prosegue il viaggio dell’Historica Lucense in Asia – afferma Mario Parensi, presidente dell’associazione – Dopo aver ospitato lo scorso anno un seminario sulle connessioni tra Lucca e l’antico Giappone, questa volta seguiremo le grandi famiglie dei mercanti lucchesi per scoprire l’Indonesia”.

“Il legame tra kris e Indonesia è indissolubile, profondamente ancorato alle tradizioni, ai miti e alla storia dell’arcipelago indonesiano – spiega Valeria Russo – il kris infatti non è solo un’arma, ancora usata oggi in sport asiatici come il pencak silat, ma ha anche un importante valore culturale e spirituale”.