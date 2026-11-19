Sabato (21 novembre) alle 16,30 inaugura alla casermetta San Frediano (via delle Mura urbane, 6), la collettiva di fotografia e pittura Araba Fenice .

L’esposizione è curata dall’associazione Artisticamente nell’ambito del calendario di iniziative Nemmeno con un fiore contro la violenza sulle donne. Un percorso artistico che intreccia pittura e fotografia sul tema del passaggio dal trauma dell’abuso alla rinascita. Trasformando il dolore in un messaggio di resilienza, consapevolezza e speranza dedicato alla forza delle donne.