L'appuntamento|
Inaugura alla casermetta San Frediano la collettiva di foto e pittura ‘Araba Fenice’
L’appuntamento è sabato (21 novembre) alle 16,30: espongono per l’occasione con Artisticamente ben 20 autori
Sabato (21 novembre) alle 16,30 inaugura alla casermetta San Frediano (via delle Mura urbane, 6), la collettiva di fotografia e pittura Araba Fenice.
L’esposizione è curata dall’associazione Artisticamente nell’ambito del calendario di iniziative Nemmeno con un fiore contro la violenza sulle donne. Un percorso artistico che intreccia pittura e fotografia sul tema del passaggio dal trauma dell’abuso alla rinascita. Trasformando il dolore in un messaggio di resilienza, consapevolezza e speranza dedicato alla forza delle donne.
Espongono per l’occasione ben 20 artisti. In mostra Laura Ballini, Andrea Battaglia, Salvatore Borrello, Marcos Calamari, Marina Capovilla, Angelo De Maio, Maria Pia Del Fiorentino, Antonello Fantaccini, Liana Fanucchi, Enrico Floris, Jessica Marcheschi, Paola Manfredini, Laura Menesini, Nicoletta Pirozzi, Giuseppe Pisana, Rossella Priori, Anna Signorini, Nelita Specchierla, Marina Tomasi e Daniela Trifoglio.
La mostra rimarrà visitabile fino al 29 novembre in orario tutti i giorni 15,30-17,30. Ingresso libero. Per informazioni scrivere un’email a artisticamente21@gmail.com.