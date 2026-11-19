Due appuntamenti il 28 novembre e il 12 dicembre tra la Fondazione Ragghianti e il centro storico. Un percorso creativo per trasformare gli spettatori in protagonisti

E se, invece di limitarci a guardare un’opera d’arte, provassimo a farne parte? A lasciarci ispirare, sperimentare, creare qualcosa di nostro? E magari scoprire che un ente espositivo può essere anche il luogo perfetto per conoscere nuove persone e trascorrere un pomeriggio fuori dall’ordinario?

È questa la sfida lanciata da Magma – Fucina creativa Aps, che il 28 novembre e il 12 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, propone due laboratori artistici itineranti nell’ambito della mostra Lo spazio esteso. Percorsi d’arte negli anni ʼ80, promossa e organizzata dalla Fondazione Ragghianti Ets e dal Centro delle Arti Lucca Ets.

Due appuntamenti per uscire dalla routine, mettere alla prova la propria creatività e riscoprire il piacere di fare qualcosa insieme. Nessuna competenza artistica richiesta: soltanto curiosità e voglia di lasciarsi sorprendere.

Gli anni Ottanta non sono stati soltanto il decennio della Transavanguardia e del ritorno alla figurazione. La mostra Lo spazio esteso racconta un’altra storia, meno conosciuta ma altrettanto rivoluzionaria: quella degli artisti che, attraverso l’astrazione, hanno ripensato i confini dell’opera e il suo rapporto con lo spazio e con chi la osserva.

Da qui nasce l’idea dei laboratori: e se lo spettatore diventasse protagonista?

Si parte dalle opere della Fondazione Ragghianti per poi proseguire nel centro storico di Lucca, trasformando la città in un terreno di sperimentazione artistica.

Ogni partecipante riceverà un kit con un piccolo libro e una mappa da seguire, per costruire, tappa dopo tappa, il proprio diario visivo attraverso quattro gesti: un’impronta, una linea, una piega e un frottage. Un modo semplice e sorprendente per giocare con forme, superfici e materiali, scoprire dettagli che normalmente sfuggono allo sguardo e dare vita a un booklet personale da portare a casa. Non una visita da ascoltare passivamente, ma un’esperienza da costruire in prima persona. E soprattutto da condividere.

C’è chi gli anni Ottanta li ha vissuti e chi li conosce soltanto attraverso fotografie, musica e racconti. Magma dedica a queste due generazioni altrettanti appuntamenti, per esplorare il rapporto tra arte, memoria e immaginazione.

Sabato 28 novembre, alle 17,30–19,30: Gli anni Ottanta di chi non c’era. Un laboratorio pensato per chi non ha vissuto direttamente quel decennio, ma ne riconosce l’eredità nelle immagini, nei linguaggi e nella cultura contemporanea.

Sabato 12 dicembre, alle 17,30–19,30: Gli anni Ottanta di chi c’era davvero. Un appuntamento per chi conserva ricordi e suggestioni di quegli anni e desidera riscoprirli attraverso l’arte, da una prospettiva completamente nuova.

“Gli anni Ottanta sono un decennio che tutti pensiamo di conoscere, ma che raramente abbiamo l’occasione di toccare con mano. Con questi laboratori vogliamo trasformare la visita alla mostra in un’esperienza creativa e condivisa: ognuno potrà costruire il proprio booklet, una sorta di diario visivo di ciò che ha visto e ricordato. È il modo in cui Magma intende la cultura: accessibile e da vivere insieme”, dichiara Clarissa Bacci, presidente di Magma – Fucina creativa Aps.

I laboratori saranno condotti da Clarissa Bacci e Sara Di Giovanni e nascono con un obiettivo che va oltre la sperimentazione artistica: creare occasioni di incontro, favorire nuove relazioni e vivere gli spazi culturali come luoghi di socialità e partecipazione.

È un percorso che Magma intende far crescere nel tempo: tra le intenzioni dell’associazione c’è quella di portare questo approccio anche nelle scuole, costruendo collaborazioni con insegnanti e istituti per far incontrare le nuove generazioni con l’arte degli anni Ottanta. Un modo per ampliare lo sguardo e per mostrare ai più giovani che l’arte non si limita a osservarla: si può toccare, esplorare e costruire insieme.

Perché per avvicinarsi all’arte non occorre essere esperti. E per fare comunità, a volte, bastano un po’ di curiosità, qualche foglio di carta e la voglia di condividere qualcosa di nuovo.

Costo: 5 euro a partecipante, l’ingresso alla mostra sarà gratuito durante le attività. Prenotazione obbligatoria a magmafucinacreativa@gmail.com o 347 5861650.