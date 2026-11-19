L’ex magistrato sottolinea: “L’asse procuratore-polizia giudiziaria-giornalismo è un meccanismo pericoloso se non si rispettano regole e indipendenza”

Il decimo appuntamento stagionale del festival L’Augusta ha visto a Lucca l’ex magistrato Luca Palamara, che ha presentato il libro scritto con Alessandro Sallusti Il Sistema colpisce ancora. L’incontro, moderato dal giornalista Fabrizio Vincenti, ha toccato le vicende del Caso Palamara e riflessioni su giustizia e politica, a partire dagli esiti del referendum sulla giustizia.

Per Palamara il fronte del Sì ha scontato la poca compattezza rispetto a quello del No: “Anche la maggioranza si è spaccata per i propri rapporti interni e per non inimicarsi la magistratura. La giustizia ha comunque bisogno di una riforma: non disperdiamo i 12milioni che hanno votato Sì”.

Circa i rapporti magistratura-politica, Palamara ha ribadito come: “Dagli anni 60 si è creata una continuità con una parte politica, influenzando l’indipendenza dei giudici. La sinistra ha seminato e raccolto, influenzando culturalmente la magistratura e rendendo possibile un sistema di vasi comunicanti tra giudici e politica“.