Uno è vissuto nel Settecento, l’altro ha compiuto 100 anni nel febbraio scorso. Wolfgang Amadeus Mozart e György Kurtág non potrebbero sembrare più lontani, eppure, il violinista Marco Rizzi e il pianista Simone Soldati ci dimostreranno che i due compositori hanno molto in comune, ben più di quanto si possa pensare.

Il progetto si chiama Affinità elettive e Rizzi e Soldati lo presenteranno al pubblico lucchese sabato (21 novembre), alle 17,30 all’Auditorium del Conservatorio Boccherini, per l’ultimo appuntamento della Stagione dei concerti 2026 dell’Associazione Musicale Lucchese.

“Kurtág si esprime per aforismi, Mozart parallelamente si serve di cellule semplici ma di grande impatto emotivo, senza bisogno di frasi complesse. C’è in entrambi un uso molto speciale della dizione e dell’articolazione, così come un sapiente ricorso al frammento”, spiegano i due musicisti.

In Affinità elettive i pezzi si alternano senza intervallo: un’unica sonata immaginaria, scritta da autori diversi a quasi due secoli di distanza. L’ordine, ovviamente, non è casuale: di Mozart ascolteremo le tre Sonate per pianoforte e violino K 306, 304 e 526, disposte per intensità emotiva (luce, buio, maturità). A queste si alterneranno i pezzi di Kurtág, tutti tratti da Jelek, játékok és üzenetek (“Segni, giochi e messaggi”), una serie di cicli per diversi strumenti soli cresciuta dagli anni Ottanta e contraddistinta da pagine brevi o brevissime. Il programma propone Népdalféle, Mensáros László emlékére e In Nomine – all’ongherese.

Il concerto non vuole essere solo un confronto tra Mozart e Kurtág, tra il loro genio musicale. È soprattutto un omaggio a un compositore nato nel Novecento, una figura fondamentale della musica contemporanea che ancora nel XXI secolo vive e viene celebrato in tutto il mondo.

Marco Rizzi definito da The Strad “… un violinista di prima classe, con una ricca tavolozza di suoni, una bella tecnica ed un affascinante legato cantabile, un musicista di sorprendente onestà e maturità…” si è affermato giovanissimo nei tre concorsi più prestigiosi per violino – il Čaikovskij di Mosca, il Queen Elizabeth di Bruxelles e l’Indianapolis Violin Competition. Musicista particolarmente apprezzato per la qualità, la forza e la profondità delle sue interpretazioni, ha suonato per le più celebri istituzioni e continua a impegnare il suo talento per condividere dal palcoscenico le bellezze della musica, migliorare sé stesso ed ispirare i suoi ascoltatori. Affianca all’attività solistica una dimensione cameristica vissuta con passione e suona un violino Pietro Guarneri del 1743.

Presente nelle stagioni di prestigiose istituzioni tra le quali il Teatro alla Scala, Simone Soldati ha collaborato con grandi artisti del panorama internazionale. Numerose sono le registrazioni effettuate per la Rai. Per le sue incisioni dedicate a Domenico e Giacomo Puccini e Alfredo Catalani ha ricevuto i complimenti di Riccardo Muti. Ha fatto parte del Centro Tempo Reale fondato a Firenze da Luciano Berio ed è direttore artistico dell’Associazione Musicale Lucchese Ets per la quale cura Lucca Classica Music Festival. Docente al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, ha diretto il Master Madamm, collaborato con il Master Eventi Culturali di Treccani e tenuto masterclass di musica da camera al Royal College of Music di Londra.