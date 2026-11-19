Ispirandosi al cinema muto di Fritz Lang, Buster Keaton e Charlie Chaplin , il gruppo artistico affronta un tema complesso con un linguaggio scenico capace di parlare anche ai più piccoli. Cosa pensano i bambini guardando andare e tornare gli adulti dal lavoro ogni giorno? Forse si chiedono che cosa facciano lì, perché ci vanno sempre di corsa, ma soprattutto: perché continuano ad andarci se spesso sembrano tristi? Essere grandi non significa essere liberi di scegliere? Ma nella vita, si ha tempo per scegliere?

L’età consigliata per lo spettacolo è dai 7 anni . Sul palco Dario Cadei e Giuseppe Semeraro , diretti da Michelangelo Campanale che firma anche drammaturgia, disegno luci e scene. Completano il team creativo Vito Cassano (cura del movimento), Michelangelo Volpe (scenotecnica), Maria Pascale (costumi) e Vincenzo Dipierro (sonorizzazioni e tecnica).

Il progetto dello Scompiglio, ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta, situata alle porte di Lucca, sulle colline di Vorno; una realtà in cui le attività legate alle arti visive e performatiche negli spazi interni ed esterni e il dialogo e le attività con la terra, il bosco, la fauna e l’elemento architettonico contribuiscono a una ricerca di cultura. Ogni scelta relativa al progetto è perciò valutata in relazione alla propria sostenibilità ambientale, attraverso forme di interazione e di responsabilità. All’interno della Tenuta Dello Scompiglio, accanto all’Azienda Agricola e alla Cucina Dello Scompiglio, opera l’omonima Associazione Culturale. L’Associazione dal 2007 crea, produce e ospita spettacoli, concerti, mostre, installazioni; realizza residenze di artisti, laboratori, corsi e workshop; organizza e propone itinerari performatici all’aperto, visite guidate, lezioni Metodo Feldenkrais; gestisce lo Spazio Performatico ed Espositivo (Spe). Una particolare attenzione è dedicata infine alle attività culturali per bambini e ragazzi, con rassegne teatrali, laboratori e campi estivi. www.delloscompiglio.org.