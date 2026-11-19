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Tra clown e cinema muto: alla Tenuta dello Scompiglio va in scena ‘La fabbrica del tempo’
Domenica 22 novembre il penultimo spettacolo dell’anno diretto da Michelangelo Campanale, dedicato ai bambini dai 7 anni in su
Proseguono gli appuntamenti della rassegna Teatro Ragazzi dello Scompiglio. Domenica (22 novembre), nella Tenuta di Vorno (Lucca), Principio Attivo Teatro e La luna nel letto presentano La fabbrica del tempo. Un lavoro che attraverso il linguaggio del corpo esplora alcune delle domande più profonde dell’infanzia, tra risate e poesia.
Ispirandosi al cinema muto di Fritz Lang, Buster Keaton e Charlie Chaplin, il gruppo artistico affronta un tema complesso con un linguaggio scenico capace di parlare anche ai più piccoli. Cosa pensano i bambini guardando andare e tornare gli adulti dal lavoro ogni giorno? Forse si chiedono che cosa facciano lì, perché ci vanno sempre di corsa, ma soprattutto: perché continuano ad andarci se spesso sembrano tristi? Essere grandi non significa essere liberi di scegliere? Ma nella vita, si ha tempo per scegliere?
In scena prende vita un immaginario libero da risposte certe a interrogativi difficili, in cui due clown incarnano il conflitto tra la dimensione umana e quella materiale, il desiderio e il dovere, il tempo interiore e quello esterno che procede inesorabile.
L’età consigliata per lo spettacolo è dai 7 anni. Sul palco Dario Cadei e Giuseppe Semeraro, diretti da Michelangelo Campanale che firma anche drammaturgia, disegno luci e scene. Completano il team creativo Vito Cassano (cura del movimento), Michelangelo Volpe (scenotecnica), Maria Pascale (costumi) e Vincenzo Dipierro (sonorizzazioni e tecnica).
Gli appuntamenti del 2026 della rassegna Teatro Ragazzi dello Scompiglio si concludono domenica 13 dicembre, sempre alle 16,30, con La Burla della compagnia Madame Rebiné. Una storia semplice, poetica e divertente raccontata attraverso la magia del circo, che trova il suo habitat naturale nel gioco e nella fragilità della vita.
Il progetto
Il progetto dello Scompiglio, ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta, situata alle porte di Lucca, sulle colline di Vorno; una realtà in cui le attività legate alle arti visive e performatiche negli spazi interni ed esterni e il dialogo e le attività con la terra, il bosco, la fauna e l’elemento architettonico contribuiscono a una ricerca di cultura. Ogni scelta relativa al progetto è perciò valutata in relazione alla propria sostenibilità ambientale, attraverso forme di interazione e di responsabilità. All’interno della Tenuta Dello Scompiglio, accanto all’Azienda Agricola e alla Cucina Dello Scompiglio, opera l’omonima Associazione Culturale. L’Associazione dal 2007 crea, produce e ospita spettacoli, concerti, mostre, installazioni; realizza residenze di artisti, laboratori, corsi e workshop; organizza e propone itinerari performatici all’aperto, visite guidate, lezioni Metodo Feldenkrais; gestisce lo Spazio Performatico ed Espositivo (Spe). Una particolare attenzione è dedicata infine alle attività culturali per bambini e ragazzi, con rassegne teatrali, laboratori e campi estivi. www.delloscompiglio.org.
I biglietti della rassegna Teatro Ragazzi hanno un costo di 8 euro, ridotto a 6 euro per bambini dai 3 ai 12 anni e agli over 65.
È possibile contattare la biglietteria Spe (via di Vorno, 67) allo 0583.971125 o a biglietteria@delloscompiglio.org. Per maggiori informazioni visitare delloscompiglio.org.