Vivere un luogo non ha valore solo dal punto di vista architettonico: significa anche raccontare la storia delle comunità e delle culture che lo hanno attraversato. Questo è il caso della Chiesa e del Convento di San Francesco a Lucca, complesso attraversato da più di 800 anni di storia e che oggi è sede della Scuola Imt Alti Studi. Oggi questo luogo è pronto a restituire alla città spazi inediti e nuovi tesori grazie al progetto espositivo Vivere il San Francesco. Storie di comunità, territori, culture.

L’iniziativa, che aprirà ufficialmente al pubblico domenica (22 novembre) dalle 15 e proseguirà fino al 28 febbraio, permetterà tra l’altro di visitare alcuni ambienti solitamente inaccessibili. La mostra, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Scuola Imt Alti Studi, nasce da oltre due anni di lavoro condotto dalle dottoresse Angela D’Alise e Camilla Marraccini, ricercatrici della Scuola Imt e curatrici dell’esposizione, con il coordinamento e la direzione scientifica della professoressa Maria Luisa Catoni.

“La mostra Vivere il San Francesco intende divulgare la conoscenza della storia, dei cambiamenti, delle trasformazioni e il valore artistico, civile e simbolico dei suoi spazi – dichiara Massimo Marsili, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca -. Questa chiesa nasce su luoghi francescanamente vocati fin dal 1228, con un convento che è stato luogo di ascolto e aiuto, ma allo stesso tempo di studio, soprattutto per quanto riguarda le conoscenze teologiche. Questa chiesa ha al suo interno sepolture dei maggiori artisti del mondo, ma anche della borghesia che tra Ottocento e Novecento stava crescendo, quindi farmacisti, professori universitari, insegnanti”.

“Il complesso di San Francesco è un luogo straordinario, unico al mondo – osserva il rettore della Scuola Imt Lorenzo Casini -. La conservazione più solida nasce dall’equilibrio tra rispetto della storia e capacità di accogliere usi contemporanei compatibili con essa. Nel caso di San Francesco, l’insediamento della Scuola Imt ha permesso di recuperare e rendere accessibile un patrimonio eccezionale, assicurandogli manutenzione, cura e una presenza quotidiana. Al tempo stesso, ha contribuito alla riqualificazione di un’intera parte di Lucca, rafforzando il rapporto tra il centro storico, la comunità accademica e la cittadinanza”.

Il percorso, interamente gratuito, si sviluppa attraverso quattordici pannelli espositivi, distribuiti tra la chiesa e l’ex convento. Essi permettono di ripercorrere la storia e le trasformazioni del complesso, seguendo gli usi che diverse comunità in tempi diversi fecero di questi spazi: dalla fondazione nel 1228 agli ampliamenti del Rinascimento, dai periodi di crisi trecenteschi fino alle riconversioni dell’Ottocento e del Novecento, per giungere fino ai giorni nostri. I visitatori potranno accedere agli spazi della chiesa e a luoghi normalmente chiusi al pubblico, come la Cappella Guinigi, la Sagrestia della Chiesa, finemente affrescata convento e finanziata dalla famiglia pisana dei Del Testa, e l’antica sala della Ca’ Nova, un tempo magazzino del convento.

Insieme a testi, immagini storiche, ricostruzioni e documenti d’archivio, l’allestimento propone un’esperienza multimediale che sarà possibile fruire in autonomia: inquadrando i Qr code presenti sui pannelli, i visitatori potranno accompagnare la visita con un’audioguida, disponibile in italiano e in inglese. Da novembre a febbraio saranno inoltre organizzate visite guidate, anch’esse gratuite, della durata di un’ora, prenotabili sui siti della Scuola Imt e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Ad accompagnare il percorso sarà disponibile anche una guida cartacea edita per l’occasione.

Un’iniziativa che intende coniugare ricerca scientifica e alta divulgazione, raccontando una storia sconosciuta e recuperata negli archivi, nei frammenti, negli oggetti e invitando il pubblico a leggere la chiesa e il convento di San Francesco non solo come un monumento, ma come uno spazio vivo, che è stato sempre capace di intrecciarsi alla storia della città e di adattarsi alle attività e ai valori delle comunità che lo hanno abitato.

La mostra potrà essere visitata liberamente sabato, domenica e nei giorni festivi (escluso il giorno di Natale), ma La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha predisposto un calendario di visite guidate gratuite (tutte con partenza alle 15) su prenotazione sino ad esaurimento dei posti disponibili, con il seguente calendario: 22 e 28 novembre; 8, 26, e 27 dicembre; 2, 6, 16 e 24 gennaio; 7, 13, 20 e 28 febbraio. Info e prenotazioni su www.fondazionecarilucca.it e www.imtlucca.it

“Quando le due ricercatrici avevano cominciato la ricerca sono stata immediatamente attratta dall’innovatività dell’approccio, che è frutto del modello di istruzione Imt, che vuole scavalcare le barriere disciplinari – racconta la professoressa Maria Luisa Catoni -. Questa mostra porta alla luce le molte vite del complesso di San Francesco e le molte storie di persone e comunità che lo attraversano, che qui hanno lasciato tracce ancora visibili o invisibili. La mostra sposta lo sguardo, non l’oggetto che resta qua”.