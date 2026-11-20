A Palazzo Pretorio e in Santa Maria Nera le installazioni di Francesco Zavattari
Per il Natale lucchese l’artista di fama internazionale presenta ‘Il Giardino della Primizia’ e ‘La Corte della Primizia’
Dopo il successo di Loggiato Angelico del 2024, due nuove opere complementari mettono in dialogo il Loggiato di Palazzo Pretorio in piazza San Michele e la storica chiesa di Santa Maria Corteorlandini, intrecciando arte, natura, tradizione e spiritualità in una nuova esperienza della Natività.
L’amministrazione comunale, in occasione di Lucca Magico Natale 2026, ha nuovamente affidato all’artista lucchese di fama internazionale Francesco Zavattari la realizzazione di un’installazione per il Loggiato di Palazzo Pretorio, già teatro nel 2024 della sua suggestiva opera Loggiato Angelico, divenuta celebre dagli Stati Uniti alla Cina.
Nasce così Il Giardino della Primizia, naturale evoluzione del precedente progetto, che dialoga con il concept natalizio scelto dal Comune per Piazza San Michele, dove è ricreato un vero e proprio bosco. Il loggiato ne diventa idealmente la prosecuzione, trasformandosi in un giardino simbolico nel cuore della città.
Attraverso i caratteristici intrecci lignei di Zavattari, materiali naturali ed elementi di recupero, l’installazione reinterpreta in chiave contemporanea l’hortus conclusus, il giardino racchiuso della tradizione artistica e spirituale, profondamente legato alla simbologia mariana.
Uno spazio che avvolge la matività e invita i visitatori a scoprirla a 360 gradi, tra le statue fornite dalla storica azienda Euromarchi di Bagni di Lucca, espressione dell’eccellenza artigianale del territorio. La Primizia diventa così simbolo di vita, speranza e rinascita, in un dialogo armonioso tra natura, arte e tradizione.
Parallelamente, la chiesa di Santa Maria Corteorlandini, nella persona del suo rettore, padre Susai Sekar, ha affidato a Francesco Zavattari un secondo, prestigioso incarico: reinterpretare il celebre presepe vestito del Seicento, patrimonio di straordinario valore storico, artistico e devozionale.
Nasce La Corte della Primizia, un’opera complementare, profondamente legata all’identità della chiesa, conosciuta anche come Santa Maria Nera per la presenza di una riproduzione della Madonna di Loreto e considerata una delle più significative testimonianze del Barocco lucchese.
Il titolo richiama l’antica Curtis Rolandinga, la corte della famiglia longobarda dei Rolandinghi da cui deriva il nome della chiesa. Un riferimento storico che Zavattari rilegge attraverso il concetto di corte come spazio raccolto, intimo e accogliente.
Nel pieno rispetto della tradizione, l’artista propone un’interpretazione del presepe capace di dialogare con l’architettura e coinvolgere direttamente il pubblico, superando la semplice osservazione della natività per invitare a viverne simbolicamente i valori.
Le preziose statue seicentesche del presepe vestito, con i loro raffinati abiti e tessuti, testimonianza della grande tradizione tessile e manifatturiera lucchese, saranno protagoniste di un allestimento in cui le strutture lignee e gli intrecci contemporanei di Zavattari dialogheranno con la ricchezza barocca della chiesa, valorizzando un’eredità custodita nei secoli.
Un incarico di particolare significato per l’artista, affrontato con profondo rispetto per la dimensione storica e spirituale della Natività e con la volontà di offrire alla tradizione una nuova occasione di incontro con il pubblico. Anche il calendario ne accompagna il significato: l’inaugurazione nella solennità dell’Immacolata Concezione e la conclusione nella festa del battesimo del Signore incorniciano simbolicamente un percorso dalla figura di Maria alla manifestazione di Cristo.
Il Giardino della Primizia e La Corte della Primizia rappresentano due capitoli di un unico racconto artistico e simbolico: il giardino, dove la vita germoglia e si manifesta, trova il suo naturale complemento nella corte, spazio in cui quella stessa vita viene accolta, custodita e condivisa. Attraverso un linguaggio comune, le due installazioni uniscono passato e presente, dimensione pubblica e raccoglimento spirituale, trasformando il presepe in un’esperienza da vivere. Nel Loggiato Pretorio è la natività ad aprirsi alla città, mentre in Santa Maria Corteorlandini è la città a essere idealmente invitata a entrare nella natività. Un dialogo tra arte, storia e sensibilità contemporanea che rende omaggio alle tradizioni di Lucca, invitando a riscoprire, attraverso la bellezza e la partecipazione, il significato più autentico e universale del Natale.