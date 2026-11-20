Le preziose statue seicentesche del presepe vestito, con i loro raffinati abiti e tessuti, testimonianza della grande tradizione tessile e manifatturiera lucchese, saranno protagoniste di un allestimento in cui le strutture lignee e gli intrecci contemporanei di Zavattari dialogheranno con la ricchezza barocca della chiesa, valorizzando un’eredità custodita nei secoli.

Il Giardino della Primizia e La Corte della Primizia rappresentano due capitoli di un unico racconto artistico e simbolico: il giardino, dove la vita germoglia e si manifesta, trova il suo naturale complemento nella corte, spazio in cui quella stessa vita viene accolta, custodita e condivisa. Attraverso un linguaggio comune, le due installazioni uniscono passato e presente, dimensione pubblica e raccoglimento spirituale, trasformando il presepe in un’esperienza da vivere. Nel Loggiato Pretorio è la natività ad aprirsi alla città, mentre in Santa Maria Corteorlandini è la città a essere idealmente invitata a entrare nella natività. Un dialogo tra arte, storia e sensibilità contemporanea che rende omaggio alle tradizioni di Lucca, invitando a riscoprire, attraverso la bellezza e la partecipazione, il significato più autentico e universale del Natale.