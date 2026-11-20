Prosegue domani (21 novembre) alle 21,15 all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari, la settima edizione del Grand Prix Toscana, il concorso teatrale promosso da Fita Toscana e Fita Lucca nell’ambito del circuito nazionale del Gran premio del Teatro Amatoriale Italiano.

Protagonista del terzo appuntamento in concorso sarà La Compagnia dei Nove, che presenterà Art, celebre commedia della drammaturga francese Yasmina Reza, per la regia di Marco Guglielminetti.

Quanto può essere importante un quadro? E quanto può bastare per incrinare un’amicizia?

Tutto ha inizio quando Serge acquista, per una cifra esorbitante, un’opera d’arte contemporanea. L’amico Marc, incredulo di fronte a una scelta che considera incomprensibile, cerca sostegno in Yvan, terzo componente del gruppo, già alle prese con le complicazioni del suo imminente matrimonio. Ma quello che potrebbe risolversi in un semplice confronto di gusti si trasforma ben presto in qualcosa di molto più personale.

Tra battute taglienti, incomprensioni e tentativi maldestri di mediazione, emergono rivalità, fragilità e risentimenti rimasti a lungo inespressi. Il quadro diventa così il catalizzatore di un confronto nel quale ciascuno è costretto a misurarsi non soltanto con gli altri, ma anche con l’immagine che ha di sé e del proprio ruolo all’interno dell’amicizia.

Con dialoghi incalzanti e un’ironia tanto brillante quanto spietata, Art esplora le contraddizioni dei rapporti umani, interrogandosi sulla necessità di sentirsi riconosciuti, sulla difficoltà di accettare i cambiamenti degli altri e sul fragile equilibrio che tiene insieme anche le amicizie più consolidate.

Una commedia intelligente e pungente, capace di divertire e, al tempo stesso, di lasciare spazio alla riflessione, nella quale il confine tra una banale discussione e una resa dei conti emotiva si fa sempre più sottile.

In scena Marco Guglielminetti, Andrea Cortesogno e Francesco Borghini.

Lo spettacolo si inserisce nel calendario del Grand Prix Toscana 2026, che vede otto compagnie confrontarsi sul palcoscenico dell’Auditorium di Porcari, offrendo al pubblico un percorso attraverso generi, linguaggi e differenti sensibilità teatrali.

L’appuntamento è per domani (21 novembre) alle 21, all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara, in via Roma 121 a Porcari.