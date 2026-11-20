Proseguono gli appuntamenti della rassegna Teatro Ragazzi dello Scompiglio. Domenica (22 novembre) alle 16,30, nella tenuta di Vorno (Lucca), Principio Attivo Teatro e La luna nel letto presentano La fabbrica del tempo. Un lavoro che attraverso il linguaggio del corpo esplora alcune delle domande più profonde dell’infanzia, tra risate e poesia.

Ispirandosi al cinema muto di Fritz Lang, Buster Keaton e Charlie Chaplin, il gruppo artistico affronta un tema complesso con un linguaggio scenico capace di parlare anche ai più piccoli. Cosa pensano i bambini guardando andare e tornare gli adulti dal lavoro ogni giorno? Forse si chiedono che cosa facciano lì, perché ci vanno sempre di corsa, ma soprattutto: perché continuano ad andarci se spesso sembrano tristi? Essere grandi non significa essere liberi di scegliere? Ma nella vita, si ha tempo per scegliere?

Prendendo le mosse da questi interrogativi, due clown portano in scena un immaginario libero da risposte certe a domandedifficili, muovendosi tra la dimensione umana e quella materiale, il desiderio e il dovere, il tempo interiore e quello esterno che procede inesorabile.

Principio Attivo Teatro e La luna nel letto – La fabbrica del tempo. Teatro fisico. Età consigliata: dai 7 anni. Con Dario Cadei e Giuseppe Semeraro. Regia, drammaturgia, disegno luci e scene Michelangelo Campanale, cura del movimento Vito Cassano, scenotecnica Michelangelo Volpe, costumi Maria Pascale, sonorizzazioni e tecnica Vincenzo Dipierro.

Gli appuntamenti del 2026 della rassegna teatro ragazzi dello Scompiglio si concludono domenica 13 dicembre, sempre alle 16,30, con La Burla, della compagnia Madame Rebiné. Una storia semplice, poetica e divertente raccontata attraverso la magia del circo, che trova il suo habitat naturale nel gioco e nella fragilità della vita.