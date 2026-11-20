Un ponte diretto tra la formazione accademica e il mondo del lavoro nel settore del cinema e della Tv. Si è svolto ieri (19 novembre) nella sede di 9 Muse Academy a Lucca un importante momento di formazione e orientamento guidato da Elisa Favilli, componente di Toscana Film Commission, dedicato agli studenti, agli addetti ai lavori di vari settori e ai rappresentanti del career service dell’accademia.

L’incontro segna un passaggio fondamentale nei rapporti tra le due realtà: dopo una prima visita conoscitiva, nel 2022, per conoscere gli spazi e l’organizzazione di 9 Muse, ora si inaugura una collaborazione operativa e concreta. Si tratta di un evento di particolare rilievo: solitamente, infatti, le Film Commission concentrano la propria attività istituzionale nei grandi mercati internazionali del cinema – come Berlino, Cannes, Torino e Venezia – e questo rende la visita all’Accademia lucchese un riconoscimento del valore della scuola.

“L’incontro con Toscana Film Commission rappresenta un momento particolarmente significativo per i nostri studenti e per il percorso che stiamo costruendo con 9 Muse Academy – commenta il direttore di 9 Muse Academy, Emiliano Galigani – Crediamo in una formazione che non si esaurisca nelle aule, ma che sia costantemente connessa con il mondo del lavoro, con le produzioni e con i professionisti del settore. Il dialogo diretto con realtà istituzionali e professionali come Toscana Film Commission è fondamentale per permettere ai nostri studenti di comprendere le dinamiche dell’industria audiovisiva, conoscerne le opportunità e prepararsi concretamente a entrarvi. Il nostro obiettivo non è soltanto formare nuovi talenti, ma creare le condizioni affinché possano trasformare le proprie competenze e aspirazioni in una professione. È proprio questo legame tra formazione e industria culturale che vogliamo rendere sempre più forte attraverso 9 Muse Academy”.

Durante l’incontro, Favilli ha illustrato la missione e le attività di Toscana Film Commission, tra cui il lavoro per attrarre e supportare le produzioni nazionali e internazionali che scelgono la Toscana come set e quello che viene offerto ai professionisti in cerca di opportunità e occupazione.