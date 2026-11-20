Il potere delle donne, nella politica e nella società. Importanti contributi per la giornata internazionale di studi Donne di potere in età napoleonica organizzata dall’Associazione napoleonica d’Italia e promossa insieme all’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, con il patrocinio della Federazione delle Città Napoleoniche, che si tiene domani (21 novembre) a Palazzo Ducale di Lucca, nella sala Antica Armeria.

L’iniziativa è dedicata a Elisa Bonaparte, Carolina Bonaparte, Maria Luisa d’Austria, ma tocca anche la figura di Josephine de Beauharnais, e si avvia alle 9,30 con i saluti istituzionali, ai quali prenderanno parte le loro altezze reali i principi Murat, principi di Pontecorvo.

Dalle 10 gli interventi. David Chanteranne del Souvenir Napoléonien parlerà del ruolo delle donne nella famiglia Bonaparte, dalla fermezza di madre Letizia, pilastro dell’educazione e dell’unione familiare, alla politica dinastica delle sorelle Elisa, Paolina e Carolina, ma anche l’influenza di Giuseppina nel proiettare Napoleone negli ambienti d’élite dell’epoca, fino al matrimonio strategico con Maria Luigia d’Asburgo.

Segue l’intervento di Monica Guarraccino, dell’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, con un focus sulla figura di Elisa Bonaparte, prima alla guida del Principato di Lucca e Piombino nel 1805 e poi Granduchessa di Toscana dal 1809: il suo operato di modernizzazione, con riforme amministrative, viarie e urbanistiche condotte secondo gli ideali francesi, il suo impegno nell’istruzione e nella cultura, accanto alle difficoltà per le tasse e la leva obbligatoria, per concludere con la caduta del potere nel 1814 e il successivo esilio di Trieste.

Conclude la mattinata Nicoletta Marini d’Armenia, dell’Università Orientale di Napoli, su Carolina Murat regina di Napoli: l’intervento analizza la vicenda politico-dinastica di Carolina Bonaparte al fianco di Gioacchino Murat: attraverso l’esercizio della reggenza, la committenza artistica e il coinvolgimento nelle decisioni diplomatiche, la regina contribuì direttamente a costruire e difendere la sovranità murattiana a Napoli e nel biennio critico 1813-1815 cercò un difficile equilibrio tra appartenenza familiare e autonomia politica, mostrando il ruolo attivo delle donne nella costruzione della nuova legittimità napoleonica.

La seduta è presieduta da Paolo Palumbo dell’Associazione Napoleonica d’Italia.

Alle 15 la seconda sessione, presieduta da Roberta Martinelli, presidente dell’associazione dedicata a Napoleone ed Elisa.

Il primo intervento è di Peter Hicks, della Fondation Napoléon, con una indagine che penetra la complessa figura di Maria Luisa durante le sue reggenze, tra le pressioni della politica francese e gli equilibri internazionali: guidata dal consigliere Cambacérès, la giovane sovrana si trovò divisa tra responsabilità statali e vincoli dinastici.

Segue Francesca Sandrini, direttrice del Museo Glauco Lombardi di Parma, con uno studio dedicato all’amministrazione di Maria Luigia nel ducato di Parma, Piacenza e Guastalla (1816-1847): l’analisi documenta la realizzazione di infrastrutture, ponti, opere pubbliche e interventi socio-sanitari per contrastare la povertà e riqualificare il territorio, forte dell’esperienza francese a fianco di Bonaparte. Rilievo speciale è dato alla promozione d’immagine tramite l’opera Monumenti e Munificenze del 1845, testimonianza di una capacità comunicativa in grado di rafforzare il legame con la popolazione.

Alle 16,30 si tiene la presentazione del volume La Granduchessa e il principe. La corrispondenza tra Elisa Bonaparte e Camillo Borghese”, testo e commento di Paolo Palumbo, con la traduzione di Beatrice Squarcina. Sarà presente l’autore.

Il giorno successivo, i relatori visiteranno Villa Reale di Marlia, che è stata residenza di Elisa Bonaparte Baciocchi, il suo percorso olfattivo e le sale di rappresentanza, dove saranno guidati dalla musica eseguita dalla giovane arpista Sofia Agosta, in forza all’orchestra giovanile dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia, voce del coro della Cappella musicale del Duomo di Firenze e del coro Schola Cantorum Landini di Fiesole. Eseguirà Irish Tunes, T. O’Carolan; G.F. Händel, Concerto per arpa, trascrizione di F. Godefroid; Fantasie pour harpe, L. Spohr; Dream Waltz, trascrizione di F.H. Klickmann.