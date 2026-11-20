Il 22 novembre, Arturo Pacini avrebbe compiuto 101 anni. Nato a Lucca nel 1925, fu sindacalista della Cisl ed esponente della Democrazia Cristiana, fu senatore per la Toscana dal 1972 al 1987. Nel 1979 ricoprì l’incarico di sottosegretario al Lavoro e alla Previdenza sociale; dal 1990 al 1993 fu sindaco di Lucca.