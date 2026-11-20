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In ricordo di Arturo Pacini, a 101 anni dalla nascita
Una vita di impegno, nella Cisl e nella Dc. Fu, tra l’altro, sindaco di Lucca e senatore
Il 22 novembre, Arturo Pacini avrebbe compiuto 101 anni. Nato a Lucca nel 1925, fu sindacalista della Cisl ed esponente della Democrazia Cristiana, fu senatore per la Toscana dal 1972 al 1987. Nel 1979 ricoprì l’incarico di sottosegretario al Lavoro e alla Previdenza sociale; dal 1990 al 1993 fu sindaco di Lucca.
L’associazione Scudo Crociato – Memoria Storica della Democrazia Cristiana lo ricorda per il suo percorso politico e sindacale, legato alla vita pubblica lucchese e toscana. La sua vicenda fa parte della storia di una classe dirigente che ha operato nelle istituzioni, nel partito e nel mondo del lavoro.
“La sua vita resta un esempio di impegno e di servizio agli altri – commenta il presidente dell Associazione Scudo Crociato, Memoria Storica della Democrazia Cristiana Giovanni Garzella -. Rileggere e studiare la vita di uomini come il senatore Pacini può essere di esempio per le nuove generazioni”.