Per il ciclo I Lunedì della Cultura , promosso dall’associazione Amici di Enrico Pea, il 23 novembre, alle 17, nella sala dell’Antica Armeria, a Palazzo Ducale, per la sezione La cultura europea in età napoleonica. Arte, letteratura e musica fra neoclassicismo e preromanticismo , Marina Giannarini terrà una conferenza dal titolo Vittorio Alfieri: un amante della libertà che ancora ci parla .

Il link per accedere sia alla diretta sia alla registrazione dell’evento è qui.