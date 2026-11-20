Amici di Enrico Pea|
Cultura e Spettacoli/
‘La cultura europea in età napoleonica’: se ne parla ai lunedì della cultura
20 novembre 2026 | 12:34
Marina Giannarini terrà una conferenza dal titolo ‘Vittorio Alfieri: un amante della libertà che ancora ci parla’
Per il ciclo I Lunedì della Cultura, promosso dall’associazione Amici di Enrico Pea, il 23 novembre, alle 17, nella sala dell’Antica Armeria, a Palazzo Ducale, per la sezione La cultura europea in età napoleonica. Arte, letteratura e musica fra neoclassicismo e preromanticismo, Marina Giannarini terrà una conferenza dal titolo Vittorio Alfieri: un amante della libertà che ancora ci parla.
Il link per accedere sia alla diretta sia alla registrazione dell’evento è qui.