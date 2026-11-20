Domenica (22 novembre), alle 17, nella chiesa di San Cristoforo a Lucca, un appuntamento musicale e spirituale dedicato alla tradizione francescana e alla riscoperta del patrimonio musicale lucchese. Al centro del programma l’Oratorio Santa Chiara di monsignor Emilio Maggini. In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026) e del centenario della nascita dello stesso Maggini (1926-2026), le Voci Bianche della Cappella Musicale Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca, insieme all’associazione Laboratorio Brunier, hanno fortemente desiderato dare vita a una produzione musicale capace di celebrare queste due importanti ricorrenze, restituendo al pubblico una significativa pagina del patrimonio musicale e spirituale lucchese.

L’edizione dell’Oratorio proposta per l’occasione è stata ricostruita sulla base della prima esecuzione assoluta, recuperandone l’organico strumentale originale, che prevede flauto e oboe obbligati, organo, violoncello e contrabbasso. Di particolare significato sarà l’utilizzo dell’organo portativo realizzato da Glauco Ghilardi nel 1991, su commissione dello stesso Don Maggini: uno strumento che costituisce un legame diretto con la figura del compositore e con la sua concezione della musica sacra.

Il programma musicale comprenderà inoltre il celebre Cantico delle Creature di Domenico Maria Stella, il Salmo 91 per due cori e organo di Emilio Maggini. Quest’ultima composizione riveste un particolare interesse musicale e storico, poiché si fonda sulla struttura del falsobordone e sulla tradizionale prassi del canto dei vespri nella piana di Lucca. I versetti intonati in falsobordone si alternano a sezioni polifoniche e ad altre esclusivamente strumentali, affidate all’organo, dando vita a una scrittura che intreccia la memoria della tradizione liturgica locale con una personale ricerca compositiva. A introdurre il concerto sarà una meditazione spirituale a cura di Mons. Mauro Lucchesi, dedicata alla figura di San Francesco d’Assisi.

Le parti solistiche saranno affidate a Eleonora Visentin, soprano, Lisa Pastine, mezzosoprano, Pietro Boi, tenore, e Mattia Guidi, baritono. L’ensemble strumentale vedrà la partecipazione di Rosella Cascasi al flauto, Fabio Giovannetti all’oboe, Giovanni Fontana al violoncello, Giulio Boschi al contrabbasso e Claudiano Pallottini all’organo; le Voci Bianche della Cappella Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca e la Cappella Sine Nomine – Città di Lucca, sotto la direzione di Niccolò Bartolini.