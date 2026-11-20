Prende il via dalla Garfagnana L’Italia degli eremi, il progetto nazionale che mette in rete cinque Comuni di altrettante regioni italiane per valorizzare il patrimonio eremitico e trasformarlo in una risorsa di rigenerazione culturale, sociale e turistica per le aree interne. Il primo appuntamento è in programma domenica (22 novembre) all’Eremo di Calomini, a Fabbriche di Vergemoli, con una giornata dal titolo Il canto della pietra.

L’iniziativa segna l’avvio di un percorso che, da novembre a febbraio, attraverserà l’Italia, coinvolgendo cinque luoghi di straordinario valore storico, spirituale e paesaggistico: oltre a Fabbriche di Vergemoli, in Toscana, con l’eremo di Calomini, partecipano Ponte Nizza, in Lombardia, con l’eremo di Sant’Alberto di Butrio; Monte San Giovanni in Sabina, nel Lazio, con l’eremo di San Michele Arcangelo; Fara San Martino, in Abruzzo, con i resti dell’eremo di San Martino in Valle; e Buccheri, in Sicilia, con il suo patrimonio di eremi e complessi rupestri.

La giornata del 22 novembre si aprirà alle 15 con l’accoglienza e i percorsi guidati narrativi, a cura dell’associazione Il Battito, per accompagnare i visitatori alla scoperta dell’eremo di Calomini, suggestivo complesso religioso in gran parte scavato nella roccia e risalente al XII secolo.

Alle 18 sarà la volta di Pietra, acqua e spiritualità, con i canti al tramonto del coro Gospel Joyful Angels, che accompagnerà il pubblico in un’esperienza musicale all’interno dell’eremo scavato nella roccia. Il gruppo, nato nel 1996, conta oggi venti coristi provenienti da tutto il territorio provinciale ed è diretto da Andrea Salvoni, con Eva Spadoni al pianoforte e Gioele Tomei al basso. Nel corso della sua attività ha portato la propria musica in numerose città italiane ed europee, tra cui Parigi, Praga, Barcellona e Vienna, affiancando spesso iniziative di solidarietà e sostenendo associazioni e realtà impegnate nella ricerca e nell’assistenza.

Per raggiungere l’Eremo sarà disponibile un servizio navetta a partire dalle 16,30, con partenza dal parcheggio Le Crocette.

“L’avvio di questo progetto rappresenta per me e per tutta la nostra comunità un momento di grande felicità e orgoglio – dichiara Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli –. Abbiamo creduto fin dall’inizio in un’iniziativa capace di andare oltre i confini del nostro Comune, mettendo in relazione territori diversi ma accomunati da un patrimonio straordinario e da una stessa volontà di valorizzarlo. Essere il Comune capofila di questa rete nazionale è una responsabilità che affrontiamo con entusiasmo e soddisfazione. Sono particolarmente felice che il viaggio parta proprio da Calomini, un luogo profondamente identitario per Fabbriche di Vergemoli, che racchiude storia, spiritualità e un legame unico con il paesaggio. E non vedo l’ora di partecipare anche agli appuntamenti nelle altre regioni, per conoscere da vicino gli eremi coinvolti, incontrare le comunità e rafforzare quella collaborazione che è alla base del progetto. Il nostro obiettivo è costruire qualcosa che duri nel tempo, arrivando anche alla costituzione di una rete nazionale stabile dei Comuni degli Eremi”.

Dopo la tappa inaugurale in Garfagnana, il calendario proseguirà il 5, 6 e 7 dicembre a Ponte Nizza, con Parole nel Silenzio; il 3, 4 e 5 gennaio a Monte San Giovanni in Sabina, con Il Cammino della Luce; il 22, 23 e 24 gennaio a Fara San Martino, con L’Eco delle Gole; e infine il 5, 6 e 7 febbraio a Buccheri, con Misticismo Mediterraneo.

Il progetto L’Italia degli Eremi – Rete Nazionale Comuni degli Eremi: quando la Cultura diventa Rigenerazione nelle Aree Interne è promosso dal Comune di Fabbriche di Vergemoli, in qualità di capofila, ed è stato finanziato con 76mila euro dal ministero della cultura nell’ambito dell’avviso pubblico Cultura nei Piccoli Comuni – Edizione I, promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del ministero della cultura.

L’iniziativa nasce dalla volontà di superare una valorizzazione del patrimonio eremitico ancora frammentata e prevalentemente locale, attraverso una strategia condivisa che unisca cultura, spiritualità, innovazione e turismo lento. Gli eremi diventano così luoghi di incontro e conoscenza, ma anche occasioni per riscoprire una dimensione di silenzio e raccoglimento particolarmente preziosa nella società contemporanea.