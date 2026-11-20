“L’operazione – spiega il vice sindaco e assessore al bilancio e al patrimonio Moreno Bruni – riguarda le serre realizzate negli anni Novanta che hanno particolare bisogno di una revisione e si inserisce in un più ampio percorso di recupero delle strutture dell’Orto Botanico, che comprende anche la Casermetta San Regolo, le altre serre e pertinenze del museo verde cittadini. Il progetto nasce dall’attività di analisi e verifica delle condizioni degli edifici, finalizzata a individuare le criticità e gli interventi necessari alla loro risoluzione ma anche alle esigenze istituzionali del principale e più antico museo cittadino, gestito direttamente dall’amministrazione comunale, che attira ogni anno decine di migliaia di visitatori”.