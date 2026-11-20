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Serre da rinnovare all’Orto botanico, lavori dall’estate 2027
L’intervento prevede opere edili e lavorazioni sulle componenti strutturali in acciaio, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza, conservazione e funzionalità per 160mila euro
La giunta comunale di Lucca ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di straordinaria manutenzione alle serre dell’Orto botanico di Lucca, museo di rilevanza regionale.
“L’operazione – spiega il vice sindaco e assessore al bilancio e al patrimonio Moreno Bruni – riguarda le serre realizzate negli anni Novanta che hanno particolare bisogno di una revisione e si inserisce in un più ampio percorso di recupero delle strutture dell’Orto Botanico, che comprende anche la Casermetta San Regolo, le altre serre e pertinenze del museo verde cittadini. Il progetto nasce dall’attività di analisi e verifica delle condizioni degli edifici, finalizzata a individuare le criticità e gli interventi necessari alla loro risoluzione ma anche alle esigenze istituzionali del principale e più antico museo cittadino, gestito direttamente dall’amministrazione comunale, che attira ogni anno decine di migliaia di visitatori”.
L’intervento prevede opere edili e lavorazioni sulle componenti strutturali in acciaio, con particolare attenzione agli aspetti della sicurezza, della conservazione e della funzionalità delle strutture con un quadro tecnico economico di 160mila euro di cui 90mila euro di risorse proprie del Comune e 70mila euro mediante un mutuo per il quale l’amministrazione concorrerà a un apposito bando dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, con l’obiettivo di ottenere un abbattimento degli interessi sulla parte a mutuo del finanziamento. I lavori partiranno nell’estate 2027.
L’Orto Botanico costituisce uno dei principali patrimoni culturali e ambientali della città. Dichiarato bene di interesse culturale dal Ministero della Cultura nel 2022, ha ottenuto nello stesso anno, insieme alle sue collezioni museali il riconoscimento di museo di rilevanza regionale.