Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Kammerkonzert Aps, associazione di giovani musicisti under 35, invita la cittadinanza a partecipare agli ultimi due appuntamenti concertistici di Music Art Lab 2.0, il progetto musicale che unisce interpreti affermati e giovani talenti in un percorso di valorizzazione della musica da camera.

La rassegna si avvia alla conclusione con due appuntamenti di particolare interesse artistico, sotto la direzione artistica di Elisa Racioppi.

Il primo concerto è in programma mercoledì (25 novembre) alle 17,30, nella Sala della Musica, sede di Kammerkonzert Aps, in via Piana 1785/c a Lucca. Protagonista sarà il Grand String Trio, formazione composta da Augusto Vismara, Mateos Kovacaj e Andrea Sernesi, che proporrà un programma musicale attraverso le pagine di Cherubini, Boccherini, Busoni e Wolf-Ferrari.

Particolare rilievo assume l’ultimo appuntamento della rassegna, in programma venerdì 11 dicembre presso la prestigiosa Tenuta Maria Teresa di Lucca, luogo di grande fascino storico e architettonico, già residenza estiva della Duchessa di Lucca. Una cornice d’eccezione che farà da scenario a un pomeriggio dedicato alla grande musica, all’incontro tra generazioni di musicisti e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Il programma della giornata prevede alle 17 un aperitivo di benvenuto, seguito alle 18 dal concerto, che vedrà protagonisti due interpreti di fama internazionale: Augusto Vismara e Gaetano Adorno, entrambi in veste di violino solista.

Ad accompagnarli sarà il Quintetto d’archi Kammerkonzert under 30, formazione che rappresenta pienamente la missione dell’associazione: offrire ai giovani musicisti occasioni concrete di crescita artistica e confronto con interpreti di consolidata esperienza internazionale. Ne fanno parte Alice Palese e Umberto Frisoni ai violini, Maria Biagioni alla viola, Andrea Sernesi al violoncello e Luca Riccomini al contrabbasso.

Il programma concertistico attraverserà epoche e linguaggi differenti, accostando le composizioni di Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Ferruccio Busoni e Augusto Vismara. Un percorso musicale di particolare interesse, che metterà in dialogo il grande repertorio cameristico con la sensibilità compositiva contemporanea, offrendo al pubblico l’occasione di ascoltare interpreti di alto profilo internazionale in un contesto intimo e suggestivo.

Il concerto sarà a ingresso gratuito, confermando la volontà di Kammerkonzert Aps di rendere la musica di qualità accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Alle 19,30, la Tenuta Maria Teresa ospiterà una ricca degustazione su prenotazione, al costo di 40 euro a persona. Il percorso gastronomico prevede quattro portate realizzate con prodotti dell’azienda agricola, accompagnate dai vini della Tenuta, per concludere la serata con un’esperienza che unisce musica, convivialità e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali.

Con questi ultimi due appuntamenti, Music Art Lab 2.0 rinnova la propria vocazione: creare occasioni di incontro tra giovani interpreti, artisti di riconosciuto prestigio e territorio, facendo della musica un’esperienza culturale condivisa.