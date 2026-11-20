Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo

Un pomeriggio di giochi, attività e momenti di riflessione in diversi luoghi del centro storico per conoscersi e stare insieme. Sabato 21 novembre Lucca ospita la Giornata Mondiale della Gioventù diocesana, organizzata dall’Ufficio di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Lucca e rivolta ad adolescenti e giovani, dai 13 anni in su, di tutte le comunità parrocchiali del territorio.

L’appuntamento è alle 16 nei pratini dietro la Cattedrale, in piazzale Arrigoni. Seguendo il tema Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo, i partecipanti, divisi in gruppi, affronteranno giochi e sfide. Fino alle 19, quando nella cattedrale di San Martino l’arcivescovo Paolo Giulietti presiederà la santa messa, al termine della quale ci saranno la cena e un momento di festa nei locali dell’oratorio della parrocchia di San Concordio per un altro momento di condivisione prima di salutarsi.