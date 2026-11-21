Il grande sogno, questo il nome della mostra dedicata all’artista lucchese Antonio Possenti, inaugurata a palazzo Guinigi questa mattina (21 novembre), alle 11,30, e curata dal professor Alessandro Tosi, direttore del Museo della Grafica di Pisa. La mostra è realizzata dall’Associazione Alkedo Aps con i contributi di Regione Toscana e Comune di Lucca e il sostegno di Banco Bpm.



In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Possenti (Lucca, 1933–2016), lo spazio espositivo vedrà il libero accesso del pubblico da oggi fino al 7 gennaio.

L’inaugurazione è stata presenziata dell’assessora alla cultura del comune di Lucca Mia Pisano, dell’assessore al turismo Remo Santini, del curatore Alessandro Tosi e dei figli dell’artista, Maria e Giovanni Possenti, assieme ad un pubblico interessato e molto numeroso.

“A dieci anni dalla scomparsa del Maestro Antonio Possenti – ha dichiarato l’assessore alla cultura del Comune di Lucca Mia Pisano – , attraverso uno stretto rapporto di collaborazione intessuto dall’amministrazione comunale con la famiglia dell’artista lucchese, le sale di Palazzo Guinigi ospiteranno un meraviglioso itinerario nella produzione ricca, variegata e visionaria che dagli anni Sessanta dello scorso secolo ha saputo realizzare, passo dopo passo, un linguaggio inconfondibile nel panorama lucchese, nazionale e internazionale. È quindi con grande orgoglio che Lucca accoglie e propone questa grande retrospettiva di un suo figlio tanto famoso quanto amato. Ringrazio coloro che, a diverso titolo, hanno contribuito a realizzare questo ambizioso progetto e invito tutti a Lucca, a compiere questo straordinario viaggio nell’universo creativo di Possenti”.

“Sono particolarmente felice che la mostra dedicata ad Antonio Possenti è inserita nel programma di Lucca Magico Natale – ha aggiunto l’assessore al turismo del Comune di Lucca Remo Santini -. Proprio con il Natale il grande artista aveva un legame speciale, tanto da averlo rappresentato in alcune delle sue opere e da aver contribuito alla nascita della prima manifestazione cittadina dedicata alle Festività in piazza Anfiteatro alla fine degli anni Ottanta”.

Direttore del Museo della grafica di Pisa e professore presso l’università, Tosi ha introdotto l’apertura dell’esposizione: “La mostra è dedicata ad uno degli artisti più rappresentativi, non solo di Lucca ma dell’arte contemporanea, proprio per la sua straordinaria capacità di dare forma alle fantasie che nascono da una cultura profonda e raffinata, che esplodono poi in un gesto pittorico e grafico di grande libertà e dolcezza. Ci racconta questo tramite quelli che sono i suoi temi forse più amati, attraverso le leggende, i miti; figure come Puccini, Ariosto, Carducci e Dino Campana. Ci sono poi gli animali, le favole, i racconti di un universo zoologico come il mare e le sue amatissime balene e carte nautiche. Insomma, un grande viaggio intorno all’opera di uno degli artisti più grandi della nostra contemporaneità”.

“Avevamo un grande sogno: quello di celebrare la memoria di nostro padre. Affinché potesse prendere forma, c’è voluto tanto lavoro – racconta la figlia Maria Possenti. – Siamo arrivati alla scadenza dei dieci anni da quando lui non c’è più e ci siamo decisi. Abbiamo proposto l’idea agli assessori Santini e Pisano e siamo stati accolti in una maniera incredibile. La regione Toscana si è unita poi alla portata. Con Alessandro Tosi ci siamo impegnati affinché potessimo esplorare e capire come impostare il progetto e quali opere inserire dei venticinque prestatori sparsi in tutto il mondo che le hanno amate e custodite fino ad ora”.

La mostra presenta cento opere, bozzetti e preziosi materiali d’archivio. Cinque sezioni tematiche delineano un quadro della piena maturità artistica di Antonio Possenti, insuperabile narratore per immagini, attraverso una selezione di opere realizzate in un lungo percorso creativo e ne mettono in luce tutta l’originalità del linguaggio pittorico. La mostra restituisce i temi fondamentali della sua poetica: dal profondo legame con la città di Lucca al costante dialogo con la letteratura, (con opere ispirate, tra gli altri, a Pascoli, D’Annunzio, Poe, Rimbaud, Borges, Tobino, Carducci, García Lorca, Pea, Kafka, Shakespeare, Tozzi e Campana), dal mare agli animali. Particolarmente suggestive le sagome lignee dedicate a Puccini e a Lucida Mansi. Le opere esposte provengono da numerose collezioni private e dalle raccolte del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, del Comune di Santa Maria a Monte – Museo Casa Carducci, della Fondazione Ragghianti, della Collezione Banca Cambiano 1884 Spa e dell’associazione Amici di Enrico Pea.

Ad arricchire il percorso espositivo sarà allestita la videoinstallazione L’Anima e altri animali. Storie di Altromare per Antonio Possenti, firmata da Lorenzo Garzella e Serena Luluk Tonelli. Inoltre, per tutta la durata dell’evento dal 26 novembre, sarà aperto al pubblico lo studio dell’artista in piazza Anfiteatro a Lucca, consentendo di entrare nel cantiere creativo dell’artista e ammirarne l’eclettica collezione di reperti e curiosità. La mostra è accompagnata dal catalogo stampato da Maria Pacini Fazzi Editore con saggi critici di Maria Cristina Cabani, Giovanni Faccenda, Luigi Ficacci e Alessandro Tosi.