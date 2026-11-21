Al Mercato del Carmine dicembre è il mese dell’artigianato: 15 laboratori per riscoprire il saper fare
Dalla ceramica alla tessitura, passando per carta e design: un calendario di appuntamenti con gli artigiani del territorio. Tra le proposte il laboratorio di Lorenzo Vignoli e Matteo Guidi
Dalla progettazione alla lavorazione dell’argilla, passando per la realizzazione di stampi e prototipi. Il Mercato del Carmine si prepara ad accogliere a dicembre una serie di laboratori dedicati all’artigianato e alla creatività, con l’obiettivo di avvicinare i partecipanti alle tecniche di lavorazione manuale e offrire loro l’opportunità di sperimentare direttamente la trasformazione delle materie prime in oggetti.
Tra le proposte in programma c’è Dall’idea all’oggetto: progetta, crea e sperimenta!, il laboratorio di ceramica condotto da Lorenzo Vignoli, scultore e ceramista, e Matteo Guidi, ceramista. Gli incontri si terranno il 4, l’11 e il 18 dicembre, dalle 18 alle 21, per un totale di nove ore di attività. Il percorso è rivolto a persone dai 18 anni in su, con un massimo di 15 partecipanti, e prevede un costo di 150 euro a persona, comprensivo di tutti i materiali necessari e delle relative cotture.
Il laboratorio accompagnerà i partecipanti nelle diverse fasi della creazione di un oggetto, partendo dall’ideazione e dalla progettazione per arrivare alla modellazione dell’argilla e alla realizzazione di stampi in gesso e prototipi. Un’esperienza pensata per mettere insieme creatività, design e artigianato, lasciando spazio alla sperimentazione e alla ricerca personale. Il percorso si concluderà con la realizzazione di un progetto artistico collettivo e un quarto appuntamento dedicato a una mostra al Mercato del Carmine, accompagnata da un aperitivo e concepita come occasione di incontro e condivisione.
A guidare i partecipanti saranno due professionisti con percorsi artistici differenti. Lorenzo Vignoli, nato a Lucca nel 1981, è scultore e ceramista con oltre vent’anni di esperienza. Formatosi tra Londra, Chicago e l’Accademia di Belle Arti di Carrara, ha sviluppato una ricerca che spazia dalla scultura in marmo alla lavorazione del legno, del bronzo e della ceramica. Da quattro anni dirige una propria scuola di ceramica, affiancando all’attività artistica anche quella didattica.
Matteo Guidi, nato a Lucca nel 1980, dopo il diploma al liceo artistico ha frequentato l’Accademia di Belle Arti e la facoltà di Architettura di Firenze. Nel corso della sua carriera ha lavorato in ambito teatrale come scenografo, attrezzista e costumista, portando avanti parallelamente progetti di pittura, design, allestimento e ceramica. Negli ultimi anni ha consolidato la propria attività di ceramista, specializzandosi nella realizzazione di stoviglie e accessori destinati al settore della ristorazione.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Lorenzo Vignoli al numero 366 486 7836 oppure Matteo Guidi al 392 084 1008.
Ma al Mercato del Carmine ci sarà molto di più. Il laboratorio di ceramica è infatti soltanto una delle proposte di dicembre, come ci ricorda Bartolomeo Pampaloni, socio della fondazione 4223: “Dicembre sarà un mese di eventi, di mercati ricchissimi sia contadini che artigiani con le migliori aziende del nostro territorio. Sarà anche un mese dove iniziare a toccare con mano quelli che sono i valori che riportiamo a Lucca. Tra questi il fare manuale, il fare artigianale, quindi dalla carta macerata alla tessitura a telaio passando anche alle reinterpretazioni come la carta giapponese oppure il disegno su cartoline. Tutte queste sono occasioni che ognuno avrà per venire al mercato durante i giorni infrasettimanali nel mese di dicembre e partecipare a uno dei 15 laboratori organizzati. Sono tenuti dai migliori artigiani della nostra provincia e invitiamo tutti ad andare sul nostro sito per poter vedere completamente quali sono questi laboratori e iniziare da subito a contattare gli artigiani per le iscrizioni. Vi aspettiamo durante il mese di dicembre, quindi non solo per venire a degustare, non solamente per venire a partecipare agli eventi o ai mercati, ma proprio per tornare ad apprendere qualcosa che sembrava dimenticato, ma che invece stiamo riportando in città”.