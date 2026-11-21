Dalla progettazione alla lavorazione dell’argilla, passando per la realizzazione di stampi e prototipi. Il Mercato del Carmine si prepara ad accogliere a dicembre una serie di laboratori dedicati all’artigianato e alla creatività, con l’obiettivo di avvicinare i partecipanti alle tecniche di lavorazione manuale e offrire loro l’opportunità di sperimentare direttamente la trasformazione delle materie prime in oggetti.

Tra le proposte in programma c’è Dall’idea all’oggetto: progetta, crea e sperimenta!, il laboratorio di ceramica condotto da Lorenzo Vignoli, scultore e ceramista, e Matteo Guidi, ceramista. Gli incontri si terranno il 4, l’11 e il 18 dicembre, dalle 18 alle 21, per un totale di nove ore di attività. Il percorso è rivolto a persone dai 18 anni in su, con un massimo di 15 partecipanti, e prevede un costo di 150 euro a persona, comprensivo di tutti i materiali necessari e delle relative cotture.

Il laboratorio accompagnerà i partecipanti nelle diverse fasi della creazione di un oggetto, partendo dall’ideazione e dalla progettazione per arrivare alla modellazione dell’argilla e alla realizzazione di stampi in gesso e prototipi. Un’esperienza pensata per mettere insieme creatività, design e artigianato, lasciando spazio alla sperimentazione e alla ricerca personale. Il percorso si concluderà con la realizzazione di un progetto artistico collettivo e un quarto appuntamento dedicato a una mostra al Mercato del Carmine, accompagnata da un aperitivo e concepita come occasione di incontro e condivisione.

A guidare i partecipanti saranno due professionisti con percorsi artistici differenti. Lorenzo Vignoli, nato a Lucca nel 1981, è scultore e ceramista con oltre vent’anni di esperienza. Formatosi tra Londra, Chicago e l’Accademia di Belle Arti di Carrara, ha sviluppato una ricerca che spazia dalla scultura in marmo alla lavorazione del legno, del bronzo e della ceramica. Da quattro anni dirige una propria scuola di ceramica, affiancando all’attività artistica anche quella didattica.

Matteo Guidi, nato a Lucca nel 1980, dopo il diploma al liceo artistico ha frequentato l’Accademia di Belle Arti e la facoltà di Architettura di Firenze. Nel corso della sua carriera ha lavorato in ambito teatrale come scenografo, attrezzista e costumista, portando avanti parallelamente progetti di pittura, design, allestimento e ceramica. Negli ultimi anni ha consolidato la propria attività di ceramista, specializzandosi nella realizzazione di stoviglie e accessori destinati al settore della ristorazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Lorenzo Vignoli al numero 366 486 7836 oppure Matteo Guidi al 392 084 1008.