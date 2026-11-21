A chiudere la 13esima edizione delle Conversazioni in San Francesco, rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dedicata quest’anno agli ottocento anni dalla morte del Santo, sarà Chiara Mercuri con Francesco d’Assisi. Con il corpo e con le parole, sabato 28 novembre alle 21 nella Chiesa di San Francesco a Lucca.

I biglietti gratuiti si potranno prenotare online, sul sito della fondazione a partire dalle 12 di martedì 24 novembre.

Storica del Medioevo, saggista e traduttrice, Mercuri partirà dalla straordinaria quantità di testimonianze e biografie che hanno conservato la memoria di Francesco per concentrarsi su un aspetto meno consueto della sua figura: la profonda corrispondenza tra ciò che predicava e ciò che viveva. Tra i personaggi del Medioevo, Francesco d’Assisi è infatti una delle figure di cui possediamo la documentazione più ricca. Alla sua fama contribuirono la fondazione dell’Ordine e la rapidità della canonizzazione, ma anche, e soprattutto, la volontà dei suoi compagni di conservarne la memoria e tramandare ciò che avevano visto e ascoltato. È attraverso questa molteplicità di testimonianze che si è costruita nel tempo la conoscenza di un uomo la cui esperienza non può essere separata dalle forme concrete attraverso cui l’ha vissuta.

Francesco ha testimoniato il proprio messaggio anzitutto con il corpo. La sua predicazione non si colloca infatti al di fuori della sua esistenza, ma coincide con essa: ciò che indica agli altri è ciò che sceglie di praticare, fino a fare della propria vita la prima forma di testimonianza. In questa prospettiva, il corpo non è soltanto il luogo in cui una scelta spirituale si manifesta, ma diventa parte integrante del messaggio stesso.

Accanto alla dimensione concreta dell’esperienza, c’è quella della parola. Francesco ha lasciato circa trenta scritti, testi di grande intensità che curò personalmente perché fossero conservati, letti e meditati. La parola, per lui, non è un semplice strumento per trasmettere un insegnamento già compiuto: è una ricerca rigorosa, chiamata a corrispondere alla vita e a orientare quella di chi sarebbe venuto dopo di lui. Da qui anche la raccomandazione di accogliere quelle parole senza glossa, nella loro essenzialità, senza sovrapporre interpretazioni che ne alterino il senso.

È nell’unità fra vita, corpo e parola che Mercuri individua uno degli aspetti più sorprendenti dell’eredità francescana. Non soltanto un uomo che ha parlato di un modo diverso di vivere, dunque, ma una figura che ha fatto coincidere la parola con l’esistenza e ha affidato entrambe alla memoria di chi gli è stato vicino. Un rapporto fra esperienza e testimonianza che permette di guardare a Francesco non soltanto attraverso le immagini che nei secoli si sono costruite intorno a lui, ma a partire dalle tracce lasciate dalla sua vita e dalle sue stesse parole.

Chiara Mercuri (Roma, 1969) è una storica, saggista e traduttrice. Insegna Esegesi delle fonti medievali all’Istituto Teologico di Assisi, Pontificia Università Lateranense. Si è specializzata in storia medievale in Francia e ha collaborato con importanti enti di ricerca italiani e francesi. È stata redattrice della rivista Sanctorum ed è referente scientifico della rivista francese Mabillon. Ha scritto per numerose riviste e testate culturali e collabora con le pagine culturali di Avvenire e con Atlante Treccani.