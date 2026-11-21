Un cooking show con i campioni del mondo di cous cous. La chef lucchese Tze’ela Rubinstein ha trionfato all’ultima edizione del Cous Cous World Championship in coppia con il collega Shady Hasbun, per festeggiare questo successo, sarà protagonista di un doppio evento in cui racconterà e farà degustare il piatto che ha conquistato il titolo iridato.

Un momento particolarmente atteso sarà mercoledì (25 novembre) dalle 18, quando la Tenuta Sima a Montecarlo sarà sede di una serata di spettacolo e sapori che, aperta a tutti, sarà organizzata dall’Associazione Cuochi Lucchesi con il supporto dell’Unione Regionale Cuochi Toscani e la collaborazione dell’Associazione Cuochi Valdarno.

L’appuntamento troverà il cuore nel cooking show dove gli chef Tze’ela Rubinstein e Shady Hasbun accompagneranno alla scoperta del piatto Il gusto dell’altro che ha meritato il gradino più alto del podio mondiale in virtù di una doppia, originale, proposta di insalata di cous cous al cocomero con polpetta fritta di cous cous ripiena di carne speziata e salse. Questa innovativa ricetta ha meritato la vittoria per la sua capacità di fondere tradizione mediterranea, contaminazioni internazionali, sostenibilità e valorizzazione di materie prime di qualità, testimoniando una combinazione di culture che potrà essere apprezzata nel corso della serata alla Tenuta Sima. I due chef saranno inoltre a disposizione per raccontare il percorso verso la vittoria del Cous Cous World Championship, per condividere curiosità legate alla preparazione del cous cous e per offrire un’occasione di incontro tra professionisti della cucina e appassionati, con la serata che sarà ulteriormente arricchita da un aperitivo a cura delle due Associazioni Cuochi coinvolte. Per partecipare sarà necessaria la prenotazione entro sabato 21 novembre al 328.2596584, ottenendo così ulteriori approfondimenti e informazioni.

Il ciclo di incontri con i campioni del Cous Cous World Championship 2026 proseguirà poi alle 17,30 di sabato (28 novembre) alla mostra-mercato Il Desco di Lucca dedicata ai prodotti agroalimentari dove Tze’ela Rubinstein e Shady Hasbun proporranno un nuovo cooking show per presentare il pensiero dietro l’idea del loro piatto vincente, nato fra la Toscana e il Medio Oriente, condividendo sul palco una storia di sapori locali che incontrano altre culture e metodi di lavorazione. Una prima tappa di questo percorso era già stata vissuta nelle scorse settimane all’Osteria di Rendola, in provincia di Arezzo, dove Shady Hasbun vive e lavora.