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Due lucchesi hanno vinto il premio internazionale Michelangelo Buonarroti
Un architetto e una scrittrice hanno trionfato nella sezione narrativa
Lui è architetto, lei scrittrice, entrambi sono lucchesi e hanno vinto per la sezione narrativa il premio internazionale Michelangelo Buonarroti, nella nona edizione 2026 del concorso.
L’architetto Carlo Americo Lenzi con l’opera “In Firenze – il nuovo umanesimo” verrà premiato sabato 21 novembre al Palazzo della Cultura di Cardoso, a Stazzema, con il riconoscimento “diploma d’onore”, per aver narrato in quasi ottocento pagine, quello che accadde a Firenze dal 1966, anno dell’alluvione, al 1976, quando si sciolsero i raggruppamenti di studenti della Facoltà di architettura di Firenze, che avevano creato il movimento “architettura radicale di Firenze, 1967-68″.
Questo segna l’inizio a Firenze del nuovo umanesimo, nelle arti, nella moda, nella cultura, nel cinema e nella politica, con la visionarietà propria del sessantotto, “dell’immaginazione al potere”, che pose fine in Firenze al periodo che Lenzi definisce nel libro: “il neogotico modernista astratto novecentesco”.
La scrittrice Maria Renata Paolinelli con l’opera “Il silenzio dei lupi” verrà premiata anch’essa al Palazzo della Cultura di Cardoso a Stazzema, con il “diploma d’onore”, per aver intrecciato racconti che toccano storie di vita e di guerra in Israele, nella striscia di Gaza, fino ai deserti dello Yemen, resi ancor più drammatici con le illustrazioni di Savino Marseglia, che provocano nel lettore emozioni profonde e dolorose, in un libro che sfida “il silenzio” della nostra umanità di fronte a tanto orrore ingiustificato.