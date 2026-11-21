Falsissimo propone un racconto crudo, diretto e senza sconti. Sul palco del Manzoni, il personaggio più discusso e divisivo d’Italia aprirà il ‘vaso di Pandora’ dello showbiz, della comunicazione e del gossip, portando in scena nomi, dinamiche, cadute e retroscena mai svelati che non hanno mai trovato spazio in tv. Una serata ad alta tensione mediatica ed emotiva, costruita sul filo del rasoio tra provocazione e colpi di scena.