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I retroscena dello showbiz a teatro: Fabrizio Corona in scena a Massarosa con ‘Falsissimo’
Dopo l’apertura delle prevendite è già corsa agli ultimi biglietti per lo spettacolo dal vivo in cui l’ex re dei paparazzi racconta i retroscena inediti del mondo dello spettacolo e dei media
Senza filtri, senza censure, senza paura. Sabato (28 novembre), alle 21, Fabrizio Corona sbarca sul palco del Teatro Manzoni di Massarosa con Falsissimo – Scacco matto al potere dei media, lo spettacolo dal vivo che segna la sua unica data in Toscana.
Dopo il successo delle 12 date sold out di maggio, l’appuntamento toscano conferma la grande curiosità del pubblico: la prevendita viaggia già a ritmo serrato, con quasi la metà della capienza del teatro esaurita e una corsa agli ultimi posti disponibili.
Falsissimo propone un racconto crudo, diretto e senza sconti. Sul palco del Manzoni, il personaggio più discusso e divisivo d’Italia aprirà il ‘vaso di Pandora’ dello showbiz, della comunicazione e del gossip, portando in scena nomi, dinamiche, cadute e retroscena mai svelati che non hanno mai trovato spazio in tv. Una serata ad alta tensione mediatica ed emotiva, costruita sul filo del rasoio tra provocazione e colpi di scena.
Situato a pochi minuti da Viareggio, Lucca e dalla costa apuo-versiliese — e facilmente raggiungibile anche da Firenze e Pisa — il Teatro Manzoni di Massarosa si prepara così a ospitare uno degli appuntamenti più chiacchierati del weekend toscano.
Per informazioni e biglietti con prevendita online consultare www.megliodiieri.it/s/spettacoli/stagione-2026/falsissimo-a-teatro-fabrizio-corona/.