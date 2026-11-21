L'appuntamento|
Luca Trapanese a Viareggio con ‘Storia di una famiglia imperfetta’
Il racconto di una famiglia che nasce dall’amore e dalla scelta, oltre i legami di sangue. Lunedì 23 novembre la presentazione del libro al Capannone della cooperativa Crea, nell’ambito della rassegna Campa Cavallo
Storia di una famiglia imperfetta è il racconto intimo e profondo pubblicato dallo scrittore e attivista Luca Trapanese per Salani Editore. Verrà presentato a Viareggio lunedì (23 novembre) alle 17,30 al Capannone della cooperativa sociale Crea (via Virgilio 222). E’ uno dei momenti più attesi della rassegna culturale Campa Cavallo organizzata da Fondazione per la Coesione Sociale, Azienda Usl Toscana nord ovest, Fondazione Mario Tobino, cooperativa sociale Crea, Centro Studi e Ricerche Prof. Guglielmo Lippi Francesconi e Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio delle Conferenze dei sindaci della Piana di Lucca, della Valle del Serchio e della Versilia.
Storia di una famiglia imperfetta intreccia memoria, amore e appartenenza grazie al quale prende forma una riflessione autentica sul significato della famiglia, intesa non come eredità di sangue, ma come scelta d’amore: un memoir toccante che celebra i legami capaci di resistere al tempo e all’assenza. Con l’autore dialogheranno Sara Consani, assistente sociale dell’area disabilità della Zona distretto Versilia, e Giulio Sensi, addetto alla comunicazione della Fondazione per la Coesione Sociale ETS. Durante l’incontro saranno approfonditi anche Nata per te e Non chiedermi chi sono, entrambi dello stesso autore.
Trapanese è scrittore, attivista e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania. Impegnato sui temi dell’inclusione e della solidarietà, è noto anche per essere stato il primo uomo single in Italia a ottenere l’affidamento di una bambina con sindrome di Down. Fondatore dell’associazione A Ruota Libera, attraverso i suoi libri e il suo impegno sociale promuove una cultura dell’accoglienza, della diversità e dei diritti. Durante la presentazione in sala verrà esposto Marco Cavallo, l’opera in cartapesta realizzata nel 2024 dal maestro costruttore Carlo Lombardi alla Cittadella del Carnevale con il contributo della Fondazione per la Coesione Sociale e la partecipazione di diverse realtà che operano nel campo della disabilità e della salute mentale.