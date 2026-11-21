Storia di una famiglia imperfetta è il racconto intimo e profondo pubblicato dallo scrittore e attivista Luca Trapanese per Salani Editore. Verrà presentato a Viareggio lunedì (23 novembre) alle 17,30 al Capannone della cooperativa sociale Crea (via Virgilio 222). E’ uno dei momenti più attesi della rassegna culturale Campa Cavallo organizzata da Fondazione per la Coesione Sociale, Azienda Usl Toscana nord ovest, Fondazione Mario Tobino, cooperativa sociale Crea, Centro Studi e Ricerche Prof. Guglielmo Lippi Francesconi e Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio delle Conferenze dei sindaci della Piana di Lucca, della Valle del Serchio e della Versilia.

Storia di una famiglia imperfetta intreccia memoria, amore e appartenenza grazie al quale prende forma una riflessione autentica sul significato della famiglia, intesa non come eredità di sangue, ma come scelta d’amore: un memoir toccante che celebra i legami capaci di resistere al tempo e all’assenza. Con l’autore dialogheranno Sara Consani, assistente sociale dell’area disabilità della Zona distretto Versilia, e Giulio Sensi, addetto alla comunicazione della Fondazione per la Coesione Sociale ETS. Durante l’incontro saranno approfonditi anche Nata per te e Non chiedermi chi sono, entrambi dello stesso autore.