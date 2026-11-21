Mazzino Montanari

Memoria, Ricerca ed Eredità sono le parole scelte per dare un titolo al convegno dedicato al germanista e filosofo lucchese Mazzino Montinari. Un appuntamento di livello internazionale che si svolgerà in tre giornate, tra Lucca e Pisa, dal 23 al 25 novembre.

Il convegno, reso possibile dal sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Istituto San Ponziano, è promosso anche dalla Scuola Normale Superiore, dall’Institut de textes e des manuscrits modernes (École Normale Supérieure, Paris), ed è stato organizzato nell’intento di tracciare il profilo intellettuale di Mazzino Montinari, attraverso un programma di interventi in grado di raccontare la portata innovativa delle sue pubblicazioni, mostrare la vitalità del suo insegnamento e l’onda lunga della sua influenza nell’ambito degli studi dedicati a Friedrich Nietzsche.

L’evento

Per tre giorni Lucca e Pisa saranno vere e proprie ‘capitali’ dello studio filosofico, riunendo i maggiori studiosi nietzscheani a convegno sui temi centrali della speculazione filosofica del celebre pensatore tedesco e sull’approccio proposto da Montinari e dal suo ‘maestro’ Giorgio Colli. Un’occasione di confronto ma anche di apertura al pubblico: la mattinata di lunedì (23 novembre) vedrà infatti la partecipazione degli studenti degli istituti Liceo classico Niccolò Machiavelli, Liceo scientifico Antonio Vallisneri e Liceo delle scienze umane Paladini opportunamente preparati dai rispettivi docenti, che saranno poi chiamati il mercoledì a partecipare ad una tavola rotonda che li coinvolgerà attivamente.

Il Comitato di organizzazione è composto da Paolo D’Iorio (Cnrs/ École normale supérieure, Paris) Massimo Marsili (Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca), Adriano Montinari (presidente della Fondazione Istituto San Ponziano), Riccardo Roni (Società Filosofica Italiana) e Maria Cristina Fornari (Centro italiano di studi su Nietzsche Colli-Montinari).

“Queste giornate dedicate a Mazzino Montinari – dichiara Massimo Marsili, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – hanno un duplice merito: il primo quello di fare il punto sulla scuola, su quanto ha lasciato e su quanto del suo insegnamento procede nella lettura filologica e filosofica del pensiero di Nietzsche, libera da pregiudiziali ideologiche che ne hanno spesso frainteso il pensiero. Il secondo è quello di ricordare Giorgio Colli, allora docente di filosofia del Liceo Machiavelli, e la sua attività didattica e formativa di un’intera generazione di studenti, che ne hanno poi seguito l’impegno nella scuola e nella vita civile della città.”

“Mazzino Montinari è stato definito ‘un temerario impasto lucchese di artigianale e di universale’. L’ambizione di questo convegno – racconta Paolo D’Iorio, direttore di ricerca Cnrs dell’École Normale Supérieure – è quella di indagare la natura di questo impasto, di capirne l’origine, di carpirne il segreto e di affidarlo alle nuove generazioni. Per questo abbiamo chiamato a raccolta gli studiosi di Nietzsche che si riconoscono nel suo insegnamento, in particolare i membri del Centro italiano di Studi su Nietzsche Colli – Montinari, e abbiamo organizzato il convegno nella sua città, Lucca, e nella sua scuola, la Normale a Pisa. Tre giorni assieme che terminano con una riflessione sull’inattualità del metodo Montinari”.

“La Fondazione Istituto San Ponziano e la famiglia Montinari – prosegue Adriano Montinari, presidente della Fondazione – già in passato hanno promosso iniziative finalizzate a ricordare la figura di Mazzino Montinari come uomo e come studioso. Proprio in quest’ottica si inserisce anche l’evento che si terrà a Lucca e Pisa la prossima settimana. Naturalmente la partecipazione di insigni relatori e studiosi da una parte e quella degli studenti e delle studentesse dall’altra, nonché il numero delle giornate dedicate, ne amplierà l’importanza. Soprattutto anche per raggiungere quel fine che sicuramente Mazzino Montinari si prefiggeva, che era non solo di approfondire lo studio dei vari filosofi ed in particolare di Nietzsche, ma anche quella di trasmettere il proprio metodo di approfondimento alle nuove generazioni e di confrontarsi con esse.”

Memoria, Ricerca ed Eredità

Tre giornate dunque dedicate ai tre aspetti che ne qualificarono gli studi. La prima giornata – la Memoria – è dedicata alla formazione di Montinari tra Lucca e Pisa, quindi il suo rapporto con il liceo Machiavelli, con Giorgio Colli, con la Normale a Pisa, con Delio Cantimori. Nella Chiesa di San Francesco, gli interventi approfondiranno il lavoro culturale di Montinari come intellettuale organico a cavallo tra Italia e Germania, l’inizio dell’’azione Nietzsche’ in un nuovo sodalizio con Colli e quindi il percorso accademico ed editoriale.

La seconda giornata – la Ricerca – si svolgerà alla Scuola Normale Superiore, e verterà sui principali risultati dell’attività filologica e interpretativa di Montinari, gli effetti che hanno prodotto e il seguito che continuano ad avere fino ad oggi.

La terza giornata – l’Eredità – è organizzata dal Seminario Permanente Nietzscheano nella Cappella Guinigi del Complesso di San Francesco e guarda al futuro della ricerca su Nietzsche: la vitalità dell’eredità scientifica e metodologica di Montinari verrà illustrata da un gruppo di studiosi chiamati a proporre diverse prospettive su temi che attraversano tutto il pensiero del filosofo.

Mazzino Montinari

Considerato uno dei massimi esperti mondiali del pensiero nietzscheano e figura chiave per la storia della storiografia filosofica del Novecento, Mazzino Montinari (Lucca, 4 aprile 1928 – Firenze, 24 novembre 1986) è stato un germanista e filosofo italiano, noto a livello internazionale per il suo lavoro di ricerca e ricostruzione critica delle opere di Friedrich Nietzsche. Laureatosi alla Scuola Normale Superiore, si dedicò fin dai primi anni agli studi di germanistica e alla filosofia tedesca. Insieme al filosofo Giorgio Colli, intraprese negli anni Sessanta il monumentale progetto della prima edizione critica integrale delle opere, dell’epistolario e dei frammenti postumi di Nietzsche (Nietzsche Werke), pubblicata dall’editore Adelphi in traduzione italiana e dall’editore De Gruyter nell’originale tedesco.