Io leggo Pinocchio. In tutta la provincia di Lucca martedì (24 novembre) nell’anno del bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, musei, biblioteche e luoghi culturali si animano per rendere omaggio tutti, nello stesso momento in sedi diverse, al capolavoro mondiale della Letteratura italiana. Questo evento, nel calendario della quinta edizione del festival I Musei del Sorriso organizzato dal Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nasce per valorizzare la rete museale provinciale e portare opportunità educative di qualità in contesti differenti, favorendo una partecipazione ampia, proprio come le avventure di Pinocchio che hanno saputo attraversare luoghi, generazioni e culture.

Ecco dove e quando si ricorderanno Pinocchio e il suo “papà”, il giornalista Carlo ‘Collodi’ Lorenzini.

Tra le parole di Collodi: per le scuole primarie di Lucca al Museo del Risorgimento, per le scuole primarie di Barga al Museo Multimediale delle rocche e fortificazioni della Valle del Serchio Laura Risaliti, per quelle di Castelnuovo di Garfagnana alla Fortezza di Mont’Alfonso e infine per le scuole primarie di Seravezza al Museo del lavoro e delle tradizioni popolari della Versilia Storica, in collaborazione con l’associazione Aps Terzo Millennio che cura i servizi educativi del Complesso museale e archeologico della Cattedrale di Lucca, si realizzano laboratori didattici. Attraverso una modalità di lettura partecipata e dinamica, gli alunni saranno guidati alla scoperta di un episodio tratto da Le avventure di Pinocchio. La storia verrà animata mediante tecniche di lettura espressiva, interpretazione corale, procedure di coinvolgimento e immedesimazione nei personaggi. I partecipanti non saranno semplici ascoltatori, ma diventeranno protagonisti del racconto, contribuendo a ricreare atmosfere, dialoghi ed emozioni. Questo momento permetterà di sviluppare capacità di ascolto, comprensione del testo e collaborazione all’interno del gruppo. Dopo aver incontrato i personaggi della storia attraverso la lettura, i bambini saranno coinvolti in un’attività laboratoriale manuale durante la quale realizzeranno una marionetta ispirata ai protagonisti della storia. Utilizzando materiali semplici e facilmente lavorabili, ciascun partecipante potrà personalizzare la propria creazione e portarla con sé a casa o a scuola come ricordo dell’esperienza vissuta.

Dalle 16 alle 23, il Polo Culturale Artèmisia di Tassignano sarà dedicato allo scrittore e alla sua ‘creatura’ con Pinocchio a Capannori con mostre, conferenze, letture e musica dal vivo, promosse dal Comune di Capannori insieme all’associazione culturale Atopica Utopia, con le Terre Lucchesi.

Ci saranno una mostra sulle edizioni illustrate di Pinocchio accompagnata da un filmato dedicato ai luoghi di Carlo Lorenzini e alla sua vita di patriota mazziniano, giornalista e scrittore, la conferenza Pinocchio, non solo per bambini, con approfondimenti sulla questione educativa e sul valore pedagogico dell’opera nel 2026, anche attraverso scene esperienziali rivolte ai giovani e il rapporto con l’intelligenza artificiale.

Tra gli appuntamenti, l’intervista impossibile a Pinocchio, a cura di Matteo Lancini: Pinocchio, chi sei?

Un ulteriore percorso, dal titolo Il legno e la carne, sarà dedicato al testo di Collodi: la lingua, le espressioni, i modi di dire, le metafore, le similitudini e le onomatopee; i simboli e i principali personaggi, da Geppetto alla Fata, dal Grillo al Gatto e la Volpe, da Mangiafuoco all’Omino di Burro, fino al Tonno e al Pescecane.

Saranno inoltre analizzati i luoghi e gli spazi simbolici dell’opera – dai Paesi dei Balocchi e di Acchiappa-citrulli al Paese delle Api industriose, dall’Osteria del Gambero Rosso al Campo dei Miracoli e alla Grande Quercia – insieme al contesto storico e ai riferimenti al Risorgimento, alla massoneria e all’attività di Lorenzini come giornalista e censore.

Completano l’iniziativa la lettura di brani scelti dell’opera e musica dal vivo.

A San Romano in Garfagnana Pinocchio va a squola: per bambine e bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria comunale di San Romano in Garfagnana, la mattina nella scuola primaria e nel pomeriggio nella scuola dell’infanzia, rispettivamente uno spettacolo di Kamishibai dedicato a Pinocchio e una lettura corale e condivisa di diversi capitoli dell’opera di Collodi, tutti incentrati sul rapporto tra Pinocchio e la scuola, anche in Caa (Comunicazione aumentativa alternativa).

Il festival I Musei del Sorriso è organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, con la Diocesi di Lucca nel 300° della sua elevazione ad Arcidiocesi e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.