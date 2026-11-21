“Vissi d’Arte”: al Palazzo delle Esposizioni di Lucca la mostra di Tito Mucci dedicata alle opere di Giacomo Puccini nel centenario di Turandot

Dal 27 novembre al 13 dicembre i dipinti dell’artista lucchese ispirati ai capolavori del Maestro e un’opera di Floriana Porta.

Sarà inaugurata giovedì (26 novembre) alle 18, al Palazzo delle Esposizioni di Lucca, la mostra Vissi d’Arte, dedicata alle opere del pittore lucchese Tito Mucci ispirate ai capolavori di Giacomo Puccini. Il percorso espositivo mette in dialogo pittura e musica, attraverso immagini, colori e suggestioni capaci di restituire le atmosfere e le emozioni dell’universo operistico e immaginifico pucciniano.

La mostra, curata dal gallerista e critico d’arte Lorenzo Pacini, presenta infatti i dipinti dedicati alle dodici opere teatrali del Maestro, donati dall’artista alla Fondazione Giacomo Puccini. A questi si aggiunge un’opera inedita, realizzata appositamente in occasione del centenario della prima rappresentazione di Turandot, avvenuta nel 1926. Il percorso espositivo sarà inoltre arricchito dalla presenza di alcune opere dedicate al Maestro che artisti contemporanei hanno donato alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, e di un’opera che la Fondazione Giacomo Puccini ha ricevuto recentemente in dono dall’artista Floriana Porta. L’apertura della mostra sarà preceduta da un momento musicale realizzato con la collaborazione del Conservatorio Boccherini di Lucca con la violoncellista Sofia Agata Geneviève Rizzo.

La mostra rappresenta l’occasione dove confrontare e apprezzare il rapporto tra due linguaggi artistici, quello musicale e quello visivo: un dialogo che assieme alla poesia e al teatro è all’origine stessa del melodramma italiano, un percorso narrato nell’interpretazione originale di Mucci. Appassionato di musica e musicista egli stesso, l’artista ha sviluppato questa raccolta lasciandosi ispirare dalle arie pucciniane, traducendo le suggestioni emotive, le tensioni drammatiche e le atmosfere delle opere del compositore lucchese, celebri nel mondo proprio per l’immediatezza e l’universalità della loro poetica. Un progetto nato per valorizzare l’eredità artistica e culturale di Puccini, il suo legame con il territorio e la sua capacità di continuare a ispirare e generare nuove forme di espressione.

Nato a Lucca nel 1950, dove tuttora vive e lavora, Mucci ha iniziato la propria attività artistica nel 1970, dando vita a un’intensa carriera espositiva con numerose mostre collettive e quasi cinquanta personali. Nel corso della sua carriera ha ricevuto il sostegno e l’apprezzamento di artisti e critici d’arte, tra cui Luca Alinari, Tommaso Paloscia, Dino Carlesi, Giovanni Faccenda e Lorenzo Pacini. Le sue opere sono oggi presenti in collezioni private in Italia, Europa, America e Asia.