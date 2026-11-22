L'esposizione|
Al teatro del Giglio una mostra temporanea con le opere degli studenti dell’artistico sulla violenza di genere
I lavori arrivano al termine di un percorso che ha visto protagonisti i carabinieri del comando di Lucca nelle scuole del territorio
Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere, il comando provinciale dei carabinieri di Lucca ha incontrato centinaia di studenti delle scuole superiori.
Nel corso di tali eventi sono state delineate le varie forme di violenza (tra cui fisica, psicologica, economica…), sono stati dati suggerimenti per riconoscere se ne si è vittima, consigli su come agire, chiedere aiuto e denunciare.
Da questa collaborazione carabinieri – scuola, e dalla profonda e sincera partecipazione dei giovani a tali iniziative, gli studenti del liceo artistico hanno realizzato disegni e opere sul tema.
In occasione della giornata di mercoledì (25 novembre) alle 10,30, con la collaborazione del Comune di Lucca e dell’Ufficio scolastico provinciale di Lucca, si terrà l’inaugurazione di una mostra temporanea che avrà luogo al foyer del teatro del Giglio, in cui saranno esposti gli elaborati realizzati dai giovani studenti, alla presenza delle autorità locali.