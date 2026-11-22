Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere, il comando provinciale dei carabinieri di Lucca ha incontrato centinaia di studenti delle scuole superiori.

Nel corso di tali eventi sono state delineate le varie forme di violenza (tra cui fisica, psicologica, economica…), sono stati dati suggerimenti per riconoscere se ne si è vittima, consigli su come agire, chiedere aiuto e denunciare.

Da questa collaborazione carabinieri – scuola, e dalla profonda e sincera partecipazione dei giovani a tali iniziative, gli studenti del liceo artistico hanno realizzato disegni e opere sul tema.