È stata inaugurata ieri (21 novembre) alla casermetta Santa Croce la mostra Ognuna appartiene a tutte le altre, che prende il titolo rovesciando intenzionalmente la celebre frase di Aldous Huxley Ognuno appartiene a tutti gli altri e vede esporre insieme Martina Madrigali e sua madre Cristina Ricci: due donne, due generazioni e due sensibilità artistiche unite da un legame familiare che diventa parte integrante del racconto. In questa prospettiva, l’arte si trasforma nello spazio in cui l’esperienza individuale si apre all’altra senza cancellarne la singolarità, raccontando non solo le ferite della violenza, ma anche le energie generate dalla solidarietà, dall’indipendenza, dalla cura e dalla possibilità di riconoscersi nelle storie altrui.