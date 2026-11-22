L'esposizione|
In Casermetta Santa Croce madre e figlia espongono contro la violenza sulle donne
‘Ognuna appartiene alle altre’ con Martina Madrigali e Cristina Ricci: c’è anche un’opera dedicata a Vania Vannucchi, vittima di femminicidio
È stata inaugurata ieri (21 novembre) alla casermetta Santa Croce la mostra Ognuna appartiene a tutte le altre, che prende il titolo rovesciando intenzionalmente la celebre frase di Aldous Huxley Ognuno appartiene a tutti gli altri e vede esporre insieme Martina Madrigali e sua madre Cristina Ricci: due donne, due generazioni e due sensibilità artistiche unite da un legame familiare che diventa parte integrante del racconto. In questa prospettiva, l’arte si trasforma nello spazio in cui l’esperienza individuale si apre all’altra senza cancellarne la singolarità, raccontando non solo le ferite della violenza, ma anche le energie generate dalla solidarietà, dall’indipendenza, dalla cura e dalla possibilità di riconoscersi nelle storie altrui.
Uno dei nuclei centrali del progetto, come hanno evidenziato l’assessora alle pari opportunità Simona Testaferrata e la presidente della commissione per le pari opportunità Rosella Simoncelli, è un’opera di Martina Madrigali dedicata a Vania Vannucchi, vittima di femminicidio nell’agosto del 2016: a dieci anni dalla sua morte, il tributo intende sottrarre la sua memoria al silenzio e alla riduzione della persona alla sola violenza subita, con l’opera che sarà donata alla madre di Vania, Giovanna, dando vita a una relazione simbolica particolarmente intensa in cui una figlia che espone insieme alla propria madre realizza un’opera destinata a un’altra madre nel ricordo della figlia.
Nella stessa giornata di ieri ha aperto i battenti anche una seconda esposizione alla casermetta San Frediano, intitolata Araba Fenice e curata dall’associazione Artisticamente.
Entrambe le mostre rientrano nel calendario Nemmeno con un fiore, promosso dalla commissione per le pari opportunità insieme all’assessorato alle pari opportunità del Comune di Lucca in collaborazione con le istituzioni, i club femminili e le associazioni di volontariato del territorio in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre.