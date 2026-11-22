Ieri (21 novembre) alle 16 nella chiesa di San Cristoforo si è inaugurata la collettiva d’arte Complici di emozioni a cura di Simonetta Fontani, Alma Francesca e Diana Polo.

L’inaugurazione è a cura del critico e storico d’arte Lorenzo Pacini. È intervenuta anche Francesca Bettaccini, presidente dell’Ucai Lucca.

L’iniziativa lucchese è un progetto che unisce tre diversi percorsi pittorici e grafici. Le tre artiste hanno già condiviso fra l’altro altre mostre e progetti espositivi in Toscana. Fra questi, la mostra dedicata alla figura di don Lorenzo Milani a Cigoli di San Miniato nel 2024. Oltre a diverse iniziative promosse nell’ambito della rivista culturale Arte a Livorno… e oltre confine. Quest’estate ha visto esporre insieme in un’altra mostra Fontani e Polo.

Fontani è un pittrice nata a Firenze che vive e lavora a Prato. Formata in bottega d’arte, si dedica principalmente alla pittura figurativa e al ritratto; esplora l’interiorità e la tensione psicologica dei soggetti. Ha esposto in numerose rassegne nazionali e internazionali. Vincendo tra gli altri il Fiorino d’oro al Premio Firenze.

Francesca, classe 1952, è un’artista originaria di Benevento trasferitasi in Toscana. Oltre alla pittura, ha sviluppato una forte specializzazione nell’attività calcografica e nell’incisione. Distinguendosi per un segno grafico incisivo ed espressivo.

Polo, di origine sarda, è attiva artisticamente in Toscana, legata al Circolo degli artisti – Casa di Dante di Firenze. La sua pittura si caratterizza per una forte intensità emotiva e simbolica. Con una particolare attenzione al legame tra emozioni umane, natura e mondo animale.

All’interno della collettiva d’arte, ci saranno vari incontri collaterali. Si parte oggi (22 novembre) alle 16,30 con l’intervento della Cappella Sine Nomine – Città di Lucca e del soprano Elenora Visintin. Introduce Fabrizio Mandorlini presidente Ucai San Miniato; sabato 28 novembre alle 16,30 laboratorio dell’orchestra Fratel Arturo Paoli – Tempo di musica Istituto musicale. Infine domenica 29 novembre alle 16,30 gran chiusura con Cappella Sine Nomine – Città di Lucca, della maestra di danza Chiara Innocenti con nuovamente la soprano Eleonora Visentin.