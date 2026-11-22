Nuovo riconoscimento letterario per Andrea Bruni, autore lucchese, che si è classificato al primo posto nella sezione poesia singola della nona edizione del premio internazionale Michelangelo Buonarroti.

La giuria della sezione materie letterarie, presieduta da Antonia Martina, ha assegnato il primo premio alla poesia inedita Parlami di George Orwell. Un testo che affronta temi di forte attualità, confrontandosi con il pensiero dello scrittore britannico e con questioni legate alla libertà, al linguaggio e alla coscienza individuale.