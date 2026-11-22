Il riconoscimento|
L’autore lucchese Andrea Bruni primo nella sezione poesia singola del premio Buonarroti
Ha vinto con ‘Parlami di George Orwell’, un testo che affronta temi di forte attualità come la libertà e la coscienza individuale
Nuovo riconoscimento letterario per Andrea Bruni, autore lucchese, che si è classificato al primo posto nella sezione poesia singola della nona edizione del premio internazionale Michelangelo Buonarroti.
La giuria della sezione materie letterarie, presieduta da Antonia Martina, ha assegnato il primo premio alla poesia inedita Parlami di George Orwell. Un testo che affronta temi di forte attualità, confrontandosi con il pensiero dello scrittore britannico e con questioni legate alla libertà, al linguaggio e alla coscienza individuale.
La cerimonia ufficiale di premiazione delle sezioni letterarie si è tenuta nel pomeriggio di ieri (21 novembre al Palazzo della cultura di Cardoso di Stazzema. Il riconoscimento si aggiunge a una stagione particolarmente positiva per Bruni. Lo scorso settembre aveva ottenuto il primo premio al 13esimo concorso letterario mazionale Premio Giotto, con la poesia Aleppo. A ottobre era arrivato anche il terzo posto al premio Lucca Città di Carta con Bruma sociale.
Tre riconoscimenti in pochi mesi che testimoniano la continuità di un’attività di scrittura caratterizzata dall’attenzione alla realtà contemporanea e dalla ricerca di una forma espressiva capace di coniugare dimensione personale e riflessione civile.
Andrea Bruni vive a Lucca e affianca alla propria attività professionale una costante ricerca nell’ambito della scrittura e della poesia.