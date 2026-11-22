Altri dieci artisti si raccontano per l’occasione attraverso la propria arte in cinque bar del centro storico. Riccardo Pieruccini e Gabriele Muratori con il loro linguaggio legato al fumetto espongono al Caffè del mercato (piazza San Michele, 17), Sandra Orsini e Milena Soldani che esprimono la loro arte attraverso l’acquerello espongono al bar Buralli (via Cenami, 3), Giuseppina Bianchini e Mattia Vettori con le loro forme vivaci ricche di colore espongono al bar Baricentro (via Fillungo, 182), Michela Barsanti e Miguel Ibanez nonostante la loro diversità artistica si esprimono con uno stile raffinato ed elegante esponendo le loro opere al bar osteria Stellario (piazza San Francesco, 46) ed infine Michela Brunini e Lucia Costa attraverso i propri visi ritratti rappresentano la loro idea di espressività umana esponendo al bar Marameo (piazza San Francesco, 17).