La rassegna diffusa|
Tornano le mostre ‘a coppie’ nei bar del centro di Coffee Break
Nuovo appuntamento con le esposizioni d’arte diffuse organizzate da Alessandro Sorbera con 4ARTs: ecco dove saranno
Terza edizione per il progetto di esposizioni d’arte Coffee Break.
Nuovo appuntamento con le esposizioni d’arte diffuse nei bar del centro storico di Lucca. Organizzate da Alessandro Sorbera in collaborazione con il gruppo 4 ARTs, lo scopo è quello di far incontrare l’arte di cinque coppie di artisti attraverso l’esposizione delle loro opere. Nell’identica modalità in cui due persone si ritrovano in un bar per una pausa caffè.
Altri dieci artisti si raccontano per l’occasione attraverso la propria arte in cinque bar del centro storico. Riccardo Pieruccini e Gabriele Muratori con il loro linguaggio legato al fumetto espongono al Caffè del mercato (piazza San Michele, 17), Sandra Orsini e Milena Soldani che esprimono la loro arte attraverso l’acquerello espongono al bar Buralli (via Cenami, 3), Giuseppina Bianchini e Mattia Vettori con le loro forme vivaci ricche di colore espongono al bar Baricentro (via Fillungo, 182), Michela Barsanti e Miguel Ibanez nonostante la loro diversità artistica si esprimono con uno stile raffinato ed elegante esponendo le loro opere al bar osteria Stellario (piazza San Francesco, 46) ed infine Michela Brunini e Lucia Costa attraverso i propri visi ritratti rappresentano la loro idea di espressività umana esponendo al bar Marameo (piazza San Francesco, 17).
Le opere degli artisti sono esposte dal 16 novembre al 31 gennaio negli orari di apertura dei bar. Il curatore di Coffee Break Alessandro Sorbera ringrazia i titolari dei locali che hanno gentilmente aderito a questa iniziativa.
Per informazioni sull’iniziativa e per tutti gli artisti interessati a partecipare è possibile contattare Alessandro Sorbera all’indirizzo mail sorbex1988@gmail.com.