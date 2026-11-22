L’interprete di Veronica Santoro, Ponte alle Grazie edizioni si aggiudica l’edizione 2026 del Premio Letterario Massarosa.

Serata di premiazione al Teatro Vittoria Manzoni che ha visto sul palco le cinque finaliste per raccontarsi e raccontare la propria opera al presentatore Claudio Sottili, al pubblico in sala e a chi seguiva da casa grazie alla diretta social. A rendere tutto più magico come sempre la voce e la musica di Michela Lombardi e Andrea Garibaldi e la compagnia teatrale Coquelicot che ha avuto il compito di mettere in scena un estratto delle cinque opere finaliste.

A convincere la giuria popolare L’interprete di Veronica Santoro, che dunque trionfa in questa quarantesima edizione. Una storia intensa che riporta il lettore ai terribili anni tra il 1943 ed il 1945, anni in cui il nostro paese ha vissuto l’occupazione nazifascista e la resistenza, con esperienze collettive e scelte personali che hanno segnato un’intera generazioe per sempre. Il Premio della giuria tecnica è andato a Misia e basta di Francesca Frigerio Manni Editori. Doppietta per la casa editrice Ponte alle Grazie che oltre al primo premio si è portata a casa anche il Premio copertina con Lascia che la vita accada di Sara Colombo.

Bellissima serata di cultura e spettacolo un’occasione per omaggiare la storia del premio arrivato alla 40esima edizione con filmati storici e un rilancio verso il futuro, il prossimo anno infatti il Premio Letterario Massarosa festeggerà 80 anni di storia.

Riconoscimento anche alla Fondazione Pomara Scibetta e al suo presidente dottor Giuseppe Scibetta per il sostegno e l’impegno che dimostra da sempre nel contribuire alla crescita del Plm, alla sua valorizzazione e promozione. Al dottor Scibetta un acquerello della pittrice Antonella Salvetti, inserito in una struttura realizzata dall’artista Emiliano Filippi con una poesia del professor Stefano Santini.