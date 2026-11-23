È bastato nominare l’estate del 1982 per accendere immediatamente l’entusiasmo di una platea gremita. Giovedì scorso, nella suggestiva cornice dell’auditorium della chiesa di San Romano, oltre 300 persone hanno risposto presente all’appuntamento organizzato dal Rotary Club Lucca Giacomo Puccini con Francesco Ciccio Graziani, regalando alla città una serata in cui la memoria sportiva si è intrecciata indissolubilmente con l’impegno solidale.

Protagonista assoluto sul palco, l’indimenticato attaccante della nazionale campione del mondo ha conquistato il pubblico con la verve e l’autenticità che da sempre lo contraddistinguono. L’incontro si è trasformato ben presto in un viaggio emozionante dietro le quinte del Mundial spagnolo: Graziani ha ripercorso aneddoti inediti, retroscena dello spogliatoio azzurro, sfide leggendarie e momenti umani di un’impresa che resta scolpita nell’immaginario collettivo del paese, strappando applausi a scena aperta e risate sincere a un pubblico di tutte le età.

A testimoniare il valore civico e sociale dell’iniziativa è stata anche la forte presenza delle istituzioni cittadine e del tessuto sportivo locale. In sala hanno partecipato il sindaco Mario Pardini e il vicesindaco Moreno Bruni, accanto ai ragazzi e allo staff della scuola Calcio Champagne, simbolo di una pratica sportiva intesa prima di tutto come veicolo educativo e di inclusione.

Grande la soddisfazione espressa dal presidente del Rotary Club Lucca Giacomo Puccini Matteo Franceschi, che ha voluto sottolineare lo spirito dell’iniziativa: “Sono profondamente felice e onorato per la riuscita di questa serata e per la straordinaria partecipazione della città. Vedere oltre trecento persone unite nel nome dei valori più autentici dello sport e della solidarietà è il risultato più bello che potessimo sperare”.

Oltre l’emozione dei ricordi calcistici, il cuore pulsante dell’evento era infatti rivolto al sostegno concreto di due importanti realtà benefiche del territorio e della rete rotariana: il progetto Calcio Champagne, impegnato nella promozione dello sport come strumento di crescita e condivisione per i più giovani, e il Progetto Global Grant per la costruzione di pozzi in Burkina Faso del Rotary Club Lucca Giacomo Puccini, a conferma di come l’unione tra comunità, istituzioni e grandi testimoni dello sport possa tradursi in un aiuto tangibile.