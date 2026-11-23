Il riconoscimento|
Con ‘Girotondo di note e parole’ Altopascio vince il premio nazionale Nati per la Musica
Un risultato straordinario per il Comune, che vede riconosciuto un percorso capace di unire cultura ed educazione
Altopascio conquista la terza edizione del premio nazionale Nati per la Musica con il progetto Girotondo di note e parole. Un risultato straordinario per il Comune, che vede riconosciuto a livello nazionale un percorso capace di unire musica, cultura, educazione e inclusione sociale, con particolare attenzione alle bambine, ai bambini e alle famiglie in situazione di fragilità.
Il premio è stato assegnato sabato 21 novembre a Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Il progetto ha coinvolto il Comune di Altopascio, attraverso il Settore servizi educativi, scolastici e sociali, la biblioteca comunale A.Carrara e gli assessorati competenti, insieme a BiblioLucca-Rete bibliotecaria e archivistica della Provincia di Lucca, all’associazione Alchèmia e al corpo musicale Zei di Altopascio, il cui contributo è stato fondamentale per rendere possibile l’iniziativa. Un lavoro condiviso che ha favorito la collaborazione tra Nati per la Musica Toscana, Nati per Leggere Toscana e le realtà musicali del territorio, facendo della musica uno strumento di crescita, relazione e contrasto alle disuguaglianze educative.
“Si tratta di un risultato straordinario, che ci riempie di orgoglio e premia il lavoro di un’intera comunità – dichiarano la sindaca Sara D’Ambrosio insieme alla presidente del consiglio comunale Rina Romani e agli assessori Valentina Bernardini e Alessio Minicozzi –. Crediamo profondamente che un Comune capace di guardare ai più piccoli, di investire su di loro e costruire opportunità di crescita e partecipazione sia un Comune capace di parlare a tutti. È questa la visione che guida il nostro lavoro e che trova conferma anche nel percorso intrapreso per rendere Altopascio Città amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti Unicef”.
“Questo premio – proseguono – è il risultato di un grande lavoro di squadra: il ringraziamento più grande va proprio al personale degli uffici, che hanno reso possibile questo progetto insieme al corpo musicale Zei. Anche oggi un pensiero speciale va anche a Gianmarco Bertozzi”.
Il premio, promosso dal Cantiere Musicale Internazionale Aps in collaborazione con il programma Nati per la Musica (Centro per la salute delle bambine e dei bambini, Associazione culturale Pediatri (Acp) e con Imepo – Institut Royal Supérieur de Musique et de Pédagogie di Namur (Belgio) e con Libellula-afasp di Catanzaro, valorizza le migliori esperienze italiane dedicate alla diffusione della musica nella prima infanzia, con particolare attenzione all’inclusione e al sostegno delle famiglie più vulnerabili.