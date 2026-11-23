Altopascio conquista la terza edizione del premio nazionale Nati per la Musica con il progetto Girotondo di note e parole. Un risultato straordinario per il Comune, che vede riconosciuto a livello nazionale un percorso capace di unire musica, cultura, educazione e inclusione sociale, con particolare attenzione alle bambine, ai bambini e alle famiglie in situazione di fragilità.

Il premio è stato assegnato sabato 21 novembre a Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Il progetto ha coinvolto il Comune di Altopascio, attraverso il Settore servizi educativi, scolastici e sociali, la biblioteca comunale A.Carrara e gli assessorati competenti, insieme a BiblioLucca-Rete bibliotecaria e archivistica della Provincia di Lucca, all’associazione Alchèmia e al corpo musicale Zei di Altopascio, il cui contributo è stato fondamentale per rendere possibile l’iniziativa. Un lavoro condiviso che ha favorito la collaborazione tra Nati per la Musica Toscana, Nati per Leggere Toscana e le realtà musicali del territorio, facendo della musica uno strumento di crescita, relazione e contrasto alle disuguaglianze educative.

“Si tratta di un risultato straordinario, che ci riempie di orgoglio e premia il lavoro di un’intera comunità – dichiarano la sindaca Sara D’Ambrosio insieme alla presidente del consiglio comunale Rina Romani e agli assessori Valentina Bernardini e Alessio Minicozzi –. Crediamo profondamente che un Comune capace di guardare ai più piccoli, di investire su di loro e costruire opportunità di crescita e partecipazione sia un Comune capace di parlare a tutti. È questa la visione che guida il nostro lavoro e che trova conferma anche nel percorso intrapreso per rendere Altopascio Città amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti Unicef”.

“Questo premio – proseguono – è il risultato di un grande lavoro di squadra: il ringraziamento più grande va proprio al personale degli uffici, che hanno reso possibile questo progetto insieme al corpo musicale Zei. Anche oggi un pensiero speciale va anche a Gianmarco Bertozzi”.