Un dialogo tra memoria storica e attualità, con l’aiuto del linguaggio del fumetto. Giovedì (26 novembre) alle 18 il salone del palazzo arcivescovile ospiterà l’incontro dal titolo Il mare non ha memoria. La storia di Giuseppe e Assunta Marchetti.

L’evento, che rientra nel calendario ufficiale delle celebrazioni per i 300 anni dell’arcidiocesi di Lucca, nasce con l’obiettivo di approfondire le radici della migrazione italiana e metterle a confronto con le sfide contemporanee, partendo proprio dalla missione del venerabile Giuseppe Marchetti e della beata Assunta Marchetti, entrambi nati e cresciuti a Lombrici di Camaiore e da lì partito per il Brasile.

La vicenda di Giuseppe e della sorella Assunta è la testimonianza di una carità concreta e instancabile, nata dall’ascolto diretto dei bisogni degli ultimi e trasformata in un’opera di accoglienza duratura. Dopo aver conosciuto da parroco a Compignano di Massarosa la povertà che spingeva tanti concittadini a emigrare, Giuseppe segue la chiamata missionaria accanto a monsignor Giovanni Battista Scalabrini e parte per il Brasile. Colpito dal dramma dei migranti più indifesi – in particolare dopo la morte di una giovane madre durante la traversata – fonda a San Paolo l’orfanotrofio Cristoforo Colombo sull’Ipiranga, che in poco tempo arriva ad accogliere 180 bambini. Al suo fianco c’è la sorella Assunta, che dopo aver sostenuto per anni, dopo la morte del padre, la propria famiglia, decide di dedicarsi completamente agli altri ed è tra le prime a entrare nelle Suore Missionarie di San Carlo. Quando Giuseppe muore a soli 27 anni, consumato dal tifo contratto visitando le fazendas, sarà proprio Assunta a raccoglierne il testimone, consolidando con tenacia l’opera caritativa in favore degli orfani e dell’infanzia abbandonata.

Durante l’incontro, verrà presentato in anteprima il fumetto realizzato da David Bigo Bigotti, dedicato proprio alla storia di Giuseppe e Assunta Marchetti, dal titolo Il mare non ha memoria (Maria Pacini Fazzi Editore). Un progetto, la cui pubblicazione è prevista per la prossima primavera, che utilizza il linguaggio della nona arte per avvicinare il pubblico a una storia di grande valore umano. Un fumetto biografico, saranno mostrate alcune tavole, che intreccia memoria storica, migrazione e accoglienza: due fratelli italiani nell’Ottocento e le domande che la loro esperienza pone al presente. Giuseppe e Assunta sono sì le figure attorno a cui gira il racconto, ma attraverso loro Bigo pone al centro del fumetto la riflessione sui fenomeni migratori, l’accoglienza e la solidarietà. Non soltanto un’opera sul passato, dunque, ma anche un’occasione per confrontarsi sulle migrazioni, le trasformazioni a esse legate e le tante storie di vita che in esse si intrecciano. Non a caso l’incontro si concluderà con l’intervento di Gino Barsella, ex-missionario in Sudan ed ex-manager di progetti di sviluppo e di gestione dei flussi migratori.