Le attività hanno il fine di avvicinare le studentesse e gli studenti alla figura di questa insigne personalità lucchese

“Non ho un amico, mi sento solo, anche la musica schifo mi fa. Quando la morte verrà a trovarmi sarò felice di riposarmi. Oh com’è dura la vita mia! Eppur a molti sembro felice. Ma i miei successi? passano… e resta ben poca cosa . Son cose effimere: la vita corre, va verso il baratro. Chi vive giovane si gode il mondo; ma chi s’accorge di tutto questo? Passa veloce la giovinezza, e l’occhio scruta l’eternità”. Sono parole sorprendenti, quasi disarmanti, quelle che Giacomo Puccini affida ai suoi versi il 3 marzo 1923. Parole che sembrano aprire uno spiraglio nell’anima di un uomo abituato al successo, agli applausi dei teatri, alla fama internazionale e all’amore di un pubblico che riconosceva nella sua musica le emozioni più profonde dell’esistenza. Eppure, dietro il trionfo del compositore, si nascondeva un’inquietudine che neppure la gloria era riuscita a placare.

In questi versi si avverte tutta la fragilità di un artista che, giunto alla maturità, sembra interrogarsi sul significato ultimo della propria vita. La musica, sua inseparabile compagna, non appare più come una fonte inesauribile di gioia, ma come un rifugio diventato insufficiente di fronte al trascorrere del tempo. La giovinezza svanisce, i riconoscimenti si consumano, mentre lo sguardo si spinge verso quell’eternità che l’uomo può soltanto immaginare. Puccini non era un uomo estraneo alle contraddizioni. Amava la vita, la caccia, le automobili, il piacere della compagnia e le occasioni mondane; sapeva godere delle proprie conquiste e vivere intensamente le passioni. Ma la sua sensibilità, la stessa che gli aveva permesso di dare voce alla sofferenza di Mimì, alla disperazione di Tosca e alla struggente attesa di Cio-Cio-San, poteva condurlo anche nelle regioni più oscure dell’animo umano. La solitudine evocata nei versi del 1923 sembra così appartenere a quella dimensione intima nella quale il successo non basta più a proteggere l’individuo dalle proprie domande. Nell’autunno del 1924, Puccini si sottopose a Bruxelles a trattamenti per un tumore alla gola. Le sue condizioni peggiorarono e il maestro morì il 29 novembre 1924, all’età di 65 anni, dopo un decorso doloroso e complicazioni legate alle cure.

Prosegue anche quest’anno, in occasione dell’anniversario della morte del maestro l’attività musicale che come tradizione dà il via al progetto musica del comprensivo Giacomo Puccini a cura del docente referente professor Antonio Della Santa e della professoressa di musica Nino Gambino, condiviso con la dirigente scolastica e con l’intero collegio docenti.

Infatti in tutte le sezioni e classi dell’istituto lunedì (30 novembre) verranno proposti giochi, laboratori, musica, performance e la visione di estratti e brani d’opera del compositore. Per questa importante ricorrenza sarà proposta un’attività incentrata su1l’ascolto e la contestualizzazione storico musicale delle opere del musicista e della sua vita.

Tali attività hanno il fine di avvicinare le studentesse e gli studenti alla figura di questa insigne personalità lucchese, in modo adatto alle diverse età dei nostri ordini di scuola.