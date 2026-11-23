È intervenuto alla presentazione del libro dello scrittore e giornalista Paolo Bottari sull’ex compagno di squadra Giovanni Toschi

Sono passati cinquant’anni da quando trascinò il suo Torino alla vittoria del settimo scudetto nella stagione 1975/76 ma il bomber Paolino Pulici gode sempre di grande popolarità e non solo nel popolo granata.

Sabato, in una cornice di stampo granata, nella Sala Tobino di Palazzo Ducale, il tre volte capocannoniere della serie A è intervenuto alla presentazione del libro dello scrittore e giornalista Paolo Bottari sull’ex compagno di squadra Giovanni Toschi, il Toschino e ha deliziato i tanti sportivi presenti con tanti aneddoti della sua carriera. Mentre scorrevano le immagini e i video dei suoi gol, ha ricordato come la Juventus fosse il suo bersaglio preferito e che la sera che rifilò una doppietta a Zoff, ebbe ospiti a cena a casa sua proprio lo stesso Zoff e altri due giocatori bianconeri: “C’era una rivalità sana e rispettosa tra di noi”.

Ma ha anche raccontato dell’amarezza di aver partecipato a due mondiali senza mai aver giocato: “Mi venivano preferiti i giocatori bianconeri ma ero io il più forte”. E poi parlando di scuola calcio ha ricordato come mister Gustavo Giagnoni lo tolse per due mesi dalla rosa della squadra per fargli affinare la tecnica pura, tornando più forte, tornando Puliciclone, il bomber dei 174 gol in granata. Con lui, il compagno d’attacco, Giovanni Toschi autore dello storico gol al Napoli. Uno cecchino, l’altro artista del gol.

Stuzzicati da Bottari e dal radiocronista storico della trasmissione Tutto il Calcio minuto per minuto Tonino Raffa, i due giocatori non si sono risparmiati con i ricordi per il caloroso pubblico presente. Hanno portato il saluto per la Provincia, il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, per il Comune di Lucca, l’assessore Fabio Barsanti e poi il sindaco di Porcari, Leonardo Fornarciari, concittadino di Toschi.

Alla fine anche un amarcord lucchese con i giocatori Toni Carruezzo, Oliviero Di Stefano, Lucio Nobile e Gabriele Baraldi che sono intervenuti nel dibattito, anche loro stregati dalla personalità e la storia di Paolino Pulici, il miglior marcatore di sempre e leggenda del Torino.