Un’occasione speciale per entrare nell’universo creativo di Antonio Possenti e conoscere da vicino i luoghi in cui hanno preso forma le sue opere. Da giovedì (26 novembre) apre al pubblico con visite gratuite solo su prenotazione, lo studio dell’artista in piazza Anfiteatro a Lucca, uno spazio ricco di suggestioni, oggetti e testimonianze della sua straordinaria immaginazione. Si tratta della seconda volta che lo storico atelier viene aperto al pubblico, la prima è stata per un solo giorno in occasione della dedica all’artista della piazzetta affacciata su via Anfiteatro nelle vicinanze dell’atelier.

L’iniziativa si svolge nell’ambito della mostra Antonio Possenti. Il grande sogno, allestita a palazzo Guinigi fino al 7 gennaio 2027 in occasione del decimo anniversario della scomparsa dell’artista lucchese (1933–2016).

La visita allo studio rappresenta un’opportunità per scoprire il cantiere creativo di Possenti, entrare in contatto con l’ambiente nel quale lavorava e ammirare la sua eclettica collezione di reperti, oggetti e curiosità. Un luogo che racconta la personalità dell’artista, i suoi interessi e le suggestioni che hanno alimentato un universo pittorico popolato di personaggi fantastici, animali, sogni e riferimenti letterari.

L’apertura dello studio arricchisce il percorso della mostra di palazzo Guinigi, curata da Alessandro Tosi, docente dell’Università di Pisa e direttore del Museo della Grafica di Pisa, che presenta circa cento opere, bozzetti e preziosi materiali d’archivio, suddivisi in cinque sezioni tematiche. Un’ampia retrospettiva che ripercorre la maturità artistica di Possenti, mettendo in luce l’originalità del suo linguaggio pittorico e i temi fondamentali della sua poetica: dal profondo legame con Lucca al dialogo con la letteratura, (con opere ispirate, tra gli altri, a Pascoli, D’Annunzio, Poe, Rimbaud, Borges, Tobino, Carducci, García Lorca, Pea, Kafka, Shakespeare, Tozzi e Campana), dal mare agli animali, fino alle suggestioni fantastiche che attraversano tutta la sua produzione. Tra le opere esposte figurano le sagome lignee dedicate a Giacomo Puccini e Lucida Mansi. Ad arricchire il percorso espositivo è anche la videoinstallazione L’Anima e altri animali. Storie di Altromare per Antonio Possenti, firmata da Lorenzo Garzella e Serena Luluk Tonelli.