Quasi 65 milioni di euro di indotto economico complessivo in una sola estate. È il risultato delle edizioni 2026 del Lucca Summer Festival e de La Prima Estate, i due festival organizzati da D’Alessandro e Galli che, a pochi chilometri di distanza, contribuiscono a fare della provincia di Lucca una delle destinazioni di riferimento della musica dal vivo in Italia. Un risultato di eccezionale rilevanza, che restituisce la dimensione economica di due manifestazioni capaci di richiamare pubblico da tutta Italia e da numerosi Paesi del mondo, generando importanti ricadute sui settori dell’ospitalità, della ristorazione, dei trasporti e dei servizi.

I dati sono stati presentati questa mattina (23 ottobre) nel corso di una conferenza stampa presso la sede della Provincia di Lucca, alla presenza di Cristina Manetti, assessora alla Cultura della Regione Toscana, Marcello Pierucci, presidente della Provincia di Lucca e sindaco di Camaiore, Mario Pardini, sindaco di Lucca, Mimmo D’Alessandro, Ceo di D’Alessandro e Galli, e del professor Nicola Salvati, professore ordinario di Statistica presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, curatore delle indagini realizzate in collaborazione con AssoConcerti. Le ricerche hanno analizzato il profilo sociodemografico degli spettatori, la loro provenienza geografica, le abitudini di viaggio e di soggiorno e la spesa associata alla partecipazione ai festival, offrendo una fotografia del loro impatto economico e turistico.

“Siamo veramente soddisfatti delle edizioni 2026 dei festival, meglio di così non poteva andare – dichiara Mimmo d’Alessandro, Ceo D’Alessandro e Galli –. Il Lucca Summer Festival è una storia di successo che abbiamo costruito nel corso di quasi trent’anni e che oggi rappresenta un patrimonio straordinario per la città e per tutto il territorio. L’anno scorso, soprattutto per il Summer, abbiamo puntato sulla qualità e tanti artisti di nicchia, quindi secondo me è stato un risultato più che soddisfacente. Siamo molto contenti anche della prossima edizione, già a fine ottobre abbiamo annunciato 6 nomi, sempre di una qualità incredibile, e non penso fosse mai successo prima. Con i Muse abbiamo superato 50 mila biglietti venduti. C’è ancora margine di miglioramento, stiamo studiando di investire in Versilia per permettere anche ai più giovani pernottamenti con costi adeguati. Visto il momento che è molto delicato per tutti e per il settore, aver comunque già raggiunto questi numeri è grandioso. Tutto è partito da Lucca, siamo stati i primi a proporre l’indagine dei festival grazie alla collaborazione con l’Università di Pisa ed è stato talmente un successo che in molti hanno deciso di prendere questa strada”.

“Il fatto che oggi siamo qui insieme al comune di Lucca, al comune di Camaiore e la provincia ad illustrare questi dati insieme, dà piena consapevolezza del valore aggiunto che questi due eventi insieme riescono a dare al nostro territorio – aggiunge Marcello Pierucci, presidente della provincia di Lucca. Due rassegne che assolutamente non vanno in contrapposizione tra loro ma si completano e questi numeri ci lo testimoniano che non hanno solo un valore di immagine ma un valore anche concreto, di indotto, di ritorno economico e di ritorno turistico. Questo conferma che investire nella cultura e nello spettacolo è la scelta giusta per coniugare l’identità di un territorio ai motori principali che questo territorio mette in moto, rendendosi, anno dopo anno, sempre più attrattivo sia in Italia che all’estero”.

“Come ogni anno, alla presentazione dei numeri, lasciamo spazio ad atti oggettivi – afferma Mario Pardini, sindaco di Lucca -. Ringrazio l’Università di Pisa, ringrazio D’Alessandro e Galli, perché grazie a questi dati, riusciamo a far vedere come questo ritorno sia sulla città intera. Ci piace l’idea che si parli di territorio, non solo del singolo comune, e farlo in provincia, insieme a Camaiore fa capire quanto sinergia territoriale ci sia, quando sia importante questa ricaduta. E tutto questo ovviamente insieme alla Regione Toscana. Dietro ogni concerto c’è un lavoro immenso che spesso non si vede, ma rende possibile la magia che viviamo ogni estate. Andiamo avanti su questa strada: Lucca merita di essere una città internazionale, viva, attrattiva, insieme alla musica che storicamente è una delle sue anime più belle”.

“Lucca e Camaiore sono due comuni amministrati da forze politiche diverse ma, in questi casi, si vede come la coalizione sia importante – conclude Andrea Favilla, vicesindaco di Camaiore -. Eventi come Lucca Summer Festival e La Prima Estate riuniscono tutti e per noi è molto importante riportare un festival dove una volta c’era Bussola Domani che era il centro della musica. Grazie a questa rassegna riusciamo ad avere turisti e far conoscere la nostra zona che, per chi viene da fuori, rimane a volte sconosciuta. Quindi ringraziamo D’Alessandro per questa opportunità, il nostro obiettivo era proprio questo: riportare alla luce il nostro territorio.

Lucca Summer Festival

L’edizione 2026 ha prodotto un indotto stimato di 40 milioni di euro, con una spesa media di 524 euro per spettatore.

Particolarmente significativo è il dato relativo alla provenienza del pubblico: il 42 per cento degli spettatori è toscano, il 41 per cento proviene dal resto d’Italia e il 17 per cento dall’estero. È proprio il pubblico internazionale a distinguersi per capacità di spesa: secondo lo studio, gli spettatori stranieri generano oltre 20 milioni di euro di indotto, più della metà del totale, con una spesa media di 1.564 euro. Le ricadute economiche interessano numerosi comparti: 9,25 milioni di euro sono riconducibili ai pernottamenti e 8,99 milioni alla ristorazione, ai quali si aggiungono le spese per i trasporti. Complessivamente, soltanto le voci relative a pernottamenti e ristorazione raggiungono oltre 18 milioni di euro.

Jamiroquai e Katy Perry

Particolarmente significativi sono anche i risultati delle analisi dedicate a due dei grandi concerti dell’edizione 2026. La serata di Jamiroquai ha generato un indotto economico stimato di 11,44 milioni di euro, mentre quella di Katy Perry ha raggiunto i 6,44 milioni: quasi 18 milioni di euro complessivi per due soli spettacoli, pari a circa il 45 per cento dell’indotto totale del festival. Numeri che testimoniano la straordinaria capacità dei grandi artisti internazionali di attrarre pubblico e generare ricadute economiche sul territorio.

Nel caso di Jamiroquai, il pubblico straniero, pur rappresentando il 18 per cento degli spettatori, ha generato 6,16 milioni di euro, oltre la metà dell’indotto della serata, con una spesa media di 1.814 euro.

Per Katy Perry, invece, emerge soprattutto la capacità di intercettare nuovi visitatori e un pubblico più giovane: il 33 per cento degli spettatori ha visitato Lucca per la prima volta, mentre l’età media si è attestata a 35 anni, contro i 44 della manifestazione nel suo complesso. Due esempi concreti di come un singolo grande concerto possa diventare un importante motore di attrazione turistica e sviluppo economico.

Ma il valore del Lucca Summer Festival non si esaurisce nelle cifre. Considerando l’intera manifestazione, il 29 per cento degli spettatori dichiara di essere arrivato per la prima volta a Lucca o nella sua provincia, mentre un ulteriore 15 per cento aveva già visitato il territorio esclusivamente per assistere a un concerto.

La Prima Estate

Nel 2026, con 59.209 spettatori distribuiti in sei serate e due weekend, la manifestazione ha generato un indotto economico stimato di 24,7 milioni di euro, con una spesa media di 417 euro per spettatore. Anche in questo caso i numeri raccontano una manifestazione dalla forte capacità attrattiva: il 25 per cento del pubblico proviene dalla Toscana, il 65 per cento dal resto d’Italia e il 10 per cento dall’estero, con spettatori provenienti complessivamente da 82 Paesi.

Il dato forse più interessante riguarda però la capacità del festival di intercettare nuovi flussi turistici.

Il 55 per cento degli spettatori del 2026 si trovava in Versilia per la prima volta. A questi si aggiunge un ulteriore 15 per cento che aveva scoperto la destinazione in occasione di una delle precedenti edizioni de La Prima Estate. Significa che per sette spettatori su dieci il festival ha rappresentato, oggi o in passato, la prima occasione per conoscere la Versilia. Numeri che raccontano come La Prima Estate stia contribuendo ad ampliare l’immagine turistica del territorio, affiancando alla sua tradizionale identità balneare una nuova riconoscibilità internazionale legata alla musica e alla cultura contemporanea.

L’indagine evidenzia inoltre ricadute economiche rilevanti per le attività legate all’accoglienza e ai servizi: oltre 5,3 milioni di euro di spesa per i pernottamenti e circa 4,8 milioni per cibo e bevande. Un risultato particolarmente importante per una manifestazione giovane, che in appena cinque edizioni è riuscita a costruire una propria identità, affermandosi nel panorama dei festival musicali europei e contribuendo a riportare la Versilia sulla mappa dei grandi concerti internazionali.

Due festival, un unico patrimonio per il territorio

Le due indagini restituiscono un quadro inequivocabile: la musica dal vivo rappresenta una risorsa economica, turistica e culturale di primaria importanza per la provincia di Lucca. Da una parte il Lucca Summer Festival, capace di portare i grandi protagonisti della musica internazionale nel cuore di una città dal patrimonio storico e artistico unico. Dall’altra La Prima Estate, che ha costruito in Versilia un nuovo modello di festival, legato a una proposta musicale contemporanea e a un’esperienza che unisce musica, mare e territorio. Due manifestazioni differenti per storia, pubblico e identità, ma complementari nella capacità di attrarre visitatori, generare consumi e rafforzare l’immagine della provincia sui mercati turistici nazionali e internazionali.

Complessivamente, le sole spese stimate per pernottamenti e ristorazione associate ai due festival superano i 28 milioni di euro. Un dato che rende ancora più evidente la portata delle ricadute economiche sulle attività legate all’accoglienza e alla filiera turistica. Il loro valore non riguarda soltanto i giorni degli spettacoli. La visibilità ottenuta attraverso la presenza di artisti di fama mondiale, la comunicazione internazionale e l’esperienza vissuta dagli spettatori contribuiscono a costruire un’immagine del territorio destinata a durare ben oltre la stagione dei concerti.