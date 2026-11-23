L'evento|
Un concerto sulle orme del Califfo per chiudere l’annata di eventi del Festival L’Augusta
Appuntamento il 2 dicembre alle 21 al teatro Nieri di Ponte a Moriano: ingresso gratuito con prenotazione e deposito di una cauzione
Uno spettacolo musicale gratuito con l’attore Maurizio Mattioli, il musicista Alberto Laurenti e la band di Franco Califano. Il festival L’Augusta chiude la stagione 2026 il 2 dicembre alle 21 al Teatro Nieri di Ponte a Moriano con l’omaggio al cantautore romano morto nel 2013.
“Sarà una serata che fonderà musica, teatro e memoria – spiega Iacopo Di Bugno, presidente del festival – seguendo la traccia immortale delle canzoni di Califano, un ‘uomoartista’, come gli piaceva definirsi, che ha tracciato la storia della musica italiana, autore anche di capolavori per altri colleghi del calibro, solo per citarne qualcuno tra i molti, di Mina, Ornella Vanoni, Edoardo Vianello, Patty Bravo, Mia Martini, Fred Bongusto, Bruno Martino, Peppino di Capri, Loretta Goggi, Tiromancino”.
E sarà proprio la vecchia band del cantautore, con alla testa Alberto Laurenti, a ricordarlo attraverso la propria musica, coadiuvati da un ospite d’eccellenza, l’attore e doppiatore romano Maurizio Mattioli, che di Califano era grande amico.
L’evento, che rientra nel calendario delle manifestazioni di Lucca Magico Natale, è patrocinato da Comune di Lucca, Teatro del Giglio e Fondazione Franco Califano, con il contributo di Gesam Reti Spa, Essegi impresa edile, Antiche Mura srl.
Si potrà accedere gratuitamente previa prenotazione tramite Eventbrite e il pagamento di una cauzione che verrà restituita ai partecipanti.