“Sarà una serata che fonderà musica, teatro e memoria – spiega Iacopo Di Bugno, presidente del festival – seguendo la traccia immortale delle canzoni di Califano, un ‘uomoartista’, come gli piaceva definirsi, che ha tracciato la storia della musica italiana, autore anche di capolavori per altri colleghi del calibro, solo per citarne qualcuno tra i molti, di Mina, Ornella Vanoni, Edoardo Vianello, Patty Bravo, Mia Martini, Fred Bongusto, Bruno Martino, Peppino di Capri, Loretta Goggi, Tiromancino”.

E sarà proprio la vecchia band del cantautore, con alla testa Alberto Laurenti, a ricordarlo attraverso la propria musica, coadiuvati da un ospite d’eccellenza, l’attore e doppiatore romano Maurizio Mattioli, che di Califano era grande amico.