In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Lions Club Lucca Host e il Lions Club Antiche Valli Lucchesi sono profondamente orgogliosi di essere al fianco dei ragazzi del Leo Club Lucca nell’organizzazione di una conferenza dal titolo Non è un fatto privato, dedicata per l’appunto al riconoscimento ed all’emersione del fenomeno. Per prevenire e combattere la violenza, infatti, occorre innanzitutto saperla individuare.