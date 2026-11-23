L'iniziativa|
Violenza di genere, al Museo della Zecca la conferenza ‘Non è un fatto privato’
L’appuntamento è organizzato dal Leo Club Lucca in collaborazione con il Lions Club Lucca Host ed il Lions Club Antiche Valli Lucchesi
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Lions Club Lucca Host e il Lions Club Antiche Valli Lucchesi sono profondamente orgogliosi di essere al fianco dei ragazzi del Leo Club Lucca nell’organizzazione di una conferenza dal titolo Non è un fatto privato, dedicata per l’appunto al riconoscimento ed all’emersione del fenomeno. Per prevenire e combattere la violenza, infatti, occorre innanzitutto saperla individuare.
Un’iniziativa cruciale nata dall’energia del Leo Club Lucca, che ha voluto al proprio fianco il Lions Club Lucca Host ed il Lions Club Antiche Valli Lucchesi ed il relativo supporto per l’organizzazione della tavola rotonda in programma nelle 18 alle 20 al museo della Zecca di Lucca, perché “la lotta alla violenza di genere si vince uniti, facendo rete e dando eco ad ogni singola voce”.