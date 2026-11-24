Il ciclo di incontri Imt Business Case prosegue il 26 novembre al polo tecnologico lucchese con un appuntamento dedicato alla riorganizzazione dei processi aziendali e alla digitalizzazione dei flussi informativi. I relatori di questo seminario saranno il professore Giacomo Marzi e la ricercatrice Silvia Tedeschi dell’Unità di ricerca Axes della Scuola Imt Alti Studi Lucca.

“L’incontro presenta tre casi di ricerca applicata della Scuola Imt Alti Studi Lucca, sviluppati con Sigma Ingegneria, Loomya e Gea Factory che si inseriscono all’interno del laboratorio New Product Development and Strategy Lab della Scuola Imt”, spiega il professor Marzi. “ I casi offrono evidenze su un tema sempre più cruciale per le imprese : come integrare le diverse fonti di dati e l’intelligenza artificiale in un unico sistema per costruire una base informativa solida su cui prendere decisioni strategiche. Questi casi saranno l’occasione anche per spiegare come verificare l’affidabilità dei dati anche quando si usa l’intelligenza artificiale, dimostrando che l’ai diventa uno strumento ancora più efficace quando il suo impiego si fonda su evidenze scientifiche “.

“Si dice spesso che accademia e impresa abbiano bisogno l’una dell’altra. E gli incontri come questo mostrano quanto la ricerca scientifica possa offrire alla consulenza strategica. Con i casi presentati, i partecipanti avranno la possibilità di acquisire criteri per integrare e verificare i dati aziendali e per valutare con metodo l’introduzione dell’intelligenza artificiale. Potranno inoltre confrontarsi direttamente con i ricercatori della Scuola Imt, con gli amministratori delegati delle aziende partner, che saranno presenti, e con le altre imprese partecipanti all’incontro, gettando le basi per nuove collaborazioni”, conclude il professore della Scuola Imt.