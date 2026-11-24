Proseguono gli appuntamenti della biblioteca statale di Lucca. Venerdì (27 novembre) alle 17 si terrà l’incontro La carta tradizionale giapponese washi nel restauro: dall’Ambasceria Tenshō ai nostri giorni. Un prezioso scambio interculturale per la salvaguardia del patrimonio librario e cartaceo, a cura di Claudia Giostrella, funzionaria restauratrice conservatrice dei musei nazionali di Lucca.

La conferenza offrirà l’occasione di approfondire la storia e l’impiego della carta tradizionale giapponese washi, materiale che ha assunto un ruolo fondamentale nel restauro e nella conservazione del patrimonio librario e documentario a livello internazionale.

In seguito alla tragica alluvione di Firenze del 1966, la carta tradizionale giapponese washi ha assunto un ruolo di primaria importanza nel restauro e nella conservazione dei beni librari, affermandosi a livello internazionale grazie alle sue peculiari caratteristiche e proprietà conservative.

Uno dei primi contatti documentati tra la cultura cartaria giapponese e il mondo occidentale risale all’ambasciata Tenshō (1582–1590), in occasione della quale ebbero luogo degli scambi di doni. Le relazioni proseguirono nei secoli XVIII e XIX, come testimonia la presenza della carta giapponese nella trattatistica sul restauro. Un momento decisivo per la diffusione e il riconoscimento della carta washi in ambito conservativo fu rappresentato proprio dall’alluvione del 1966 e dalla successiva costituzione di un gruppo internazionale di restauratori alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, che favorì l’avvio di scambi ufficiali tra governi e istituzioni nazionali e internazionali.

Il contributo intende ripercorrere brevemente le principali tappe storiche dell’introduzione e della diffusione di questo materiale della tradizione culturale giapponese in Occidente, nell’ambito della conservazione e del restauro. Particolare attenzione sarà dedicata alla continuità dei processi produttivi e all’impiego delle materie prime tradizionali, nonché alle attuali difficoltà nella trasmissione e nella salvaguardia di saperi e competenze artigianali secolari.