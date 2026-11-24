L'evento|
Alla biblioteca statale di Lucca di parla della carta tradizionale giapponese washi nel restauro
Venerdì (27 novembre) alle 17 incontro con Claudia Giostrella, funzionaria restauratrice conservatrice dei musei nazionali di Lucca
Proseguono gli appuntamenti della biblioteca statale di Lucca. Venerdì (27 novembre) alle 17 si terrà l’incontro La carta tradizionale giapponese washi nel restauro: dall’Ambasceria Tenshō ai nostri giorni. Un prezioso scambio interculturale per la salvaguardia del patrimonio librario e cartaceo, a cura di Claudia Giostrella, funzionaria restauratrice conservatrice dei musei nazionali di Lucca.
La conferenza offrirà l’occasione di approfondire la storia e l’impiego della carta tradizionale giapponese washi, materiale che ha assunto un ruolo fondamentale nel restauro e nella conservazione del patrimonio librario e documentario a livello internazionale.
In seguito alla tragica alluvione di Firenze del 1966, la carta tradizionale giapponese washi ha assunto un ruolo di primaria importanza nel restauro e nella conservazione dei beni librari, affermandosi a livello internazionale grazie alle sue peculiari caratteristiche e proprietà conservative.
Uno dei primi contatti documentati tra la cultura cartaria giapponese e il mondo occidentale risale all’ambasciata Tenshō (1582–1590), in occasione della quale ebbero luogo degli scambi di doni. Le relazioni proseguirono nei secoli XVIII e XIX, come testimonia la presenza della carta giapponese nella trattatistica sul restauro. Un momento decisivo per la diffusione e il riconoscimento della carta washi in ambito conservativo fu rappresentato proprio dall’alluvione del 1966 e dalla successiva costituzione di un gruppo internazionale di restauratori alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, che favorì l’avvio di scambi ufficiali tra governi e istituzioni nazionali e internazionali.
Il contributo intende ripercorrere brevemente le principali tappe storiche dell’introduzione e della diffusione di questo materiale della tradizione culturale giapponese in Occidente, nell’ambito della conservazione e del restauro. Particolare attenzione sarà dedicata alla continuità dei processi produttivi e all’impiego delle materie prime tradizionali, nonché alle attuali difficoltà nella trasmissione e nella salvaguardia di saperi e competenze artigianali secolari.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.