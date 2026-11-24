Sarà un cast eccezionale a inaugurare la nuova edizione del Festival ConcertiAmo Lucca, organizzato da Kalliope, Accademia della Voce Artistica, Aps con il patrocinio e il contributo del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la collaborazione dell’Arciconfraternita della Misericordia di Lucca. Sabato (28 novembre), alle 18, la suggestiva Chiesa di San Salvatore ospiterà infatti il concerto di apertura della rassegna: Recital CanTango.

Ideato nel 2014 da Fabio Armiliato e Fabrizio Mocata, lo spettacolo racconta il profondo legame storico tra il melodramma italiano e la Tango Canción argentina, nata dall’emigrazione di inizio Novecento. Attraverso gli arrangiamenti originali di Mocata – che fondono musica colta, jazz e tradizione porteña – il programma rende omaggio a due icone come Tito Schipa e Carlos Gardel, spaziando dalle romanze italiane fino ai capolavori di Astor Piazzolla.

A dare voce a questo dialogo musicale sarà Fabio Armiliato, tenore acclamato nei più grandi teatri del mondo dal Metropolitan alla Scala, che presta il suo timbro generoso e carismatico ai classici del tango cantato. Accanto a lui si esibirà Paola Massoni, soprano e direttrice artistica del festival dalla brillante carriera concertistica, capace di intrecciare con duttilità il lirismo italiano alle atmosfere sudamericane.

A sostenere le due voci ci sarà un ensemble strumentale stellare diretto al pianoforte dallo stesso Fabrizio Mocata, riconosciuto tra i massimi innovatori del tango contemporaneo. Con lui sul palco suoneranno Brad Repp, virtuoso violinista statunitense dal suono caldo e impeccabile noto anche per il Duo Baldo, Walter Lucherini, primo diplomato italiano in bandoneon al Conservatorio di Cagliari che porterà il respiro autentico delle milonghe argentine, e Camilla Badessi, contrabbassista di formazione classica e jazzistica dal suono profondo e ritmicamente incisivo.

Lo spettacolo sarà infine arricchito da una dimensione teatrale e visiva grazie a Giulia Perelli, attrice e performer internazionale che tesserà il filo narrativo tra Italia e Argentina, e alla coppia di maestri argentini Iara Duarte e Jesús Páez di Tango Querido e Fai Tango che tradurranno la musica dal vivo in movimento con tutta l’eleganza e la passione del tango escenario e di sala.