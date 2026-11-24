Prosegue con una nuova tranche d’incontri l’ormai testato Giovedì Gulp! l’iniziativa dedicata agli appassionati di fumetto, pensata per approfondire autori, opere, personaggi e fenomeni culturali che hanno segnato la storia del fumetto e dell’immaginario contemporaneo. Ad organizzare questi eventi è ancora Lucca Gulp! l’associazione culturale nata per raccogliere l’esperienza e l’entusiasmo di numerosi autori, appassionati e operatori del settore che negli anni hanno animato importanti realtà associative del territorio, tra cui il Circolo Flash Gordon e Lucca Fumetto. Tra i suoi obiettivi c’è anche quello di promuovere attività culturali, laboratori, mostre e momenti di divulgazione, al fine di valorizzare il fumetto come forma d’arte, strumento di narrazione e patrimonio culturale.

Il primo evento a cui potremo assistere è fissato per giovedì 26 novembre con il panel Collezionare tavole originali – Istruzioni per l’uso. Il tema di questo incontro è di grande interesse per tutti gli amanti del fumetto e dell’illustrazione, ovvero l’arte di collezionare. Sarà proprio il presidente dell’associazione Lucca Gulp! e noto collezionista Umberto Luciani ad introdurci al mondo del collezionismo. “L’acquisto di un disegno originale è solo il primo passo di un hobby fatto sì di soddisfazioni ma anche di responsabilità – sostiene Umberto – possedere un’opera d’arte significa anche darle attenzione, avere premura della sua conservazione, nel rispetto dell’Opera stessa e dell’autore che l’ha realizzata”. Nel corso della serata infatti, Umberto svelerà le migliori tecniche per scegliere, conservare, proteggere ed esporre correttamente i nostri disegni di valore. L’evento si svolgerà giovedì 26 novembre alle 21,30 presso la fumetteria Star Shop in via Santa Croce, 36. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Ma non finisce qui.

Giovedì 3 dicembre alle 21,15 direttamente nella sede di Lucca Gulp! presso il Centro civico di San Vito, sarà ospite lo scrittore ed esperto in comunicazione Pier Luigi Gaspa che dirigerà l’incontro Bonvi – dalle Sturmtruppen alle Storie dello spazio.

Giovedì 10 dicembre, alle 19 al Caffè Santa Zita, in piazza San Frediano ci sarà Note a fumetti un appuntamento speciale tra musica e disegno dal vivo in cui il pianista Matteo Fracch, interpreterà al pianoforte le più celebri sigle dei cartoni animati, mentre gli artisti Bigo, Bomboland, Marica Picciocchi e Ruggine realizzeranno i loro disegni.

Giovedì 17 dicembre sarà invece la volta di Dylan Dog – La paura fa 40, incontro nato per celebrare i primi quarant’anni dell’indagatore dell’incubo. Umberto Luciani ci accompagnerà in un viaggio attraverso la storia del personaggio, la sua evoluzione, i suoi autori.

Le iniziative di Lucca Gulp! sono aperte a tutti: lettori abituali, curiosi, autori e semplici appassionati.