Prosegue al Teatro Nieri di Ponte a Moriano la stagione di opera da camera, anteprima della Stagione Lirica che prenderà il via con il nuovo anno. Domenica 29 novembre (ore 18) andrà in scena un vero e proprio capolavoro della storia della musica di tutti i tempi: L’histoire du soldat di Igor Stravinskij.

“Abbiamo fortemente voluto questo focus sull’opera da camera contemporanea – afferma Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Teatro del Giglio – perché rappresenta un ulteriore capitolo del percorso che il nostro Teatro porta avanti nell’ambito della propria missione di Teatro di Tradizione: promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza della musica, anche attraverso repertori e linguaggi del nostro tempo, offrendo al pubblico nuove occasioni di scoperta e di ascolto”.

Composta nel 1918 su testo di Charles-Ferdinand Ramuz, Histoire du soldat è una delle opere più originali della produzione stravinskiana. Pensata per voce recitante e un ensemble di sette strumenti, combina una scrittura fortemente ritmica con elementi di ragtime, tango, valzer e musica popolare, attraverso poliritmie, cambi di metro e un uso estremamente caratterizzato dei timbri.

La componente teatrale in questa messa in scena è affidata a Gea Rambelli, attrice e cantante diplomata alla Bernstein School of Musical Theater di Bologna, con una significativa esperienza nel musical e nel teatro di prosa. Il suo percorso artistico, che comprende produzioni come School of Rock, Tootsie e il ruolo di Maria Callas in Prima di ogni altro amore, le permette di affrontare la complessità vocale e interpretativa dell’opera. In questa versione, Rambelli sarà chiamata a dare voce all’intero universo narrativo dell’opera, interpretando i diversi personaggi attraverso cambi di registro, ritmo, intenzione e caratterizzazione. Un’unica interprete diventa così narratrice, soldato, Diavolo e figure della vicenda, creando un continuo gioco teatrale con i musicisti dell’Ensemble La Corelli diretto dal Maestro Gabriele Fiorio.

Gea Rambelli

Posto unico: intero 10 euro, ridotto 7 euro, in vendita alla biglietteria del teatro e online su TicketOne.it.