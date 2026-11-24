su il sipario|
Stravinskij protagonista al Teatro Nieri: in scena ‘L’histoire du soldat’
Domenica 29 novembre, alle 18, nuovo appuntamento con la stagione di opera da camera a Ponte a Moriano. Gea Rambelli darà voce a tutti i personaggi del capolavoro
Prosegue al Teatro Nieri di Ponte a Moriano la stagione di opera da camera, anteprima della Stagione Lirica che prenderà il via con il nuovo anno. Domenica 29 novembre (ore 18) andrà in scena un vero e proprio capolavoro della storia della musica di tutti i tempi: L’histoire du soldat di Igor Stravinskij.
“Abbiamo fortemente voluto questo focus sull’opera da camera contemporanea – afferma Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Teatro del Giglio – perché rappresenta un ulteriore capitolo del percorso che il nostro Teatro porta avanti nell’ambito della propria missione di Teatro di Tradizione: promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza della musica, anche attraverso repertori e linguaggi del nostro tempo, offrendo al pubblico nuove occasioni di scoperta e di ascolto”.
Composta nel 1918 su testo di Charles-Ferdinand Ramuz, Histoire du soldat è una delle opere più originali della produzione stravinskiana. Pensata per voce recitante e un ensemble di sette strumenti, combina una scrittura fortemente ritmica con elementi di ragtime, tango, valzer e musica popolare, attraverso poliritmie, cambi di metro e un uso estremamente caratterizzato dei timbri.
La componente teatrale in questa messa in scena è affidata a Gea Rambelli, attrice e cantante diplomata alla Bernstein School of Musical Theater di Bologna, con una significativa esperienza nel musical e nel teatro di prosa. Il suo percorso artistico, che comprende produzioni come School of Rock, Tootsie e il ruolo di Maria Callas in Prima di ogni altro amore, le permette di affrontare la complessità vocale e interpretativa dell’opera. In questa versione, Rambelli sarà chiamata a dare voce all’intero universo narrativo dell’opera, interpretando i diversi personaggi attraverso cambi di registro, ritmo, intenzione e caratterizzazione. Un’unica interprete diventa così narratrice, soldato, Diavolo e figure della vicenda, creando un continuo gioco teatrale con i musicisti dell’Ensemble La Corelli diretto dal Maestro Gabriele Fiorio.
Gea Rambelli
Posto unico: intero 10 euro, ridotto 7 euro, in vendita alla biglietteria del teatro e online su TicketOne.it.
Il Teatro del Giglio ringrazia tutti gli enti, gli sponsor e i mecenati che ne rendono possibile l’attività: in primis il Comune di Lucca, cui seguono Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, Chiocchetti Gioielleria, Fosber, Bper Banca, Lucar, Ristorante Giglio e Osteria Gigliola, Associazione Amici del Teatro del Giglio, Gruppo Esedra Leading Education, Lucca Crea, Toscotec.